Kuntz : « Des enseignements précieux dans l’optique de l’EURO »

Suite au succès de l’équipe d’Allemagne U21 en Angleterre, une première dans leur histoire, le sélectionneur Stefan Kuntz revient dans son interview accordée à au site DFB.de sur les récentes performances de son équipe, sur la première sortie de Lukas Nmecha, et nous parle des clés avant d’aborder l’EURO en juin.

DFB.de : Après avoir fait match nul 2-2 face à la France puis avoir battu l’Angleterre 2-1, quelles leçons tirez-vous de ces deux derniers matchs amicaux avant l’EURO ?

Stefan Kuntz : Dans chacun des matchs, nous avons donné tout ce que nous avions. Le staff tout entier ne peut que louer la performance des gars. Forcément nous avons également décelé quelques points sur lesquels nous devons encore travailler. Dans l’ensemble, nous avons obtenu des enseignements précieux dans l’optique de l’EURO.

DFB.de : Qu’est-ce qui vous a particulièrement plu lors de ces deux rencontres ?

Kuntz : Que ce soit contre la France ou contre l’Angleterre, nous étions très bons en première mi-temps. Malheureusement contre l’Angleterre nous nous sommes tirés une balle dans le pied en encaissant ce but juste avant la pause, contre la France c'était arrivé en seconde période. C’est là où l’on voit que nous avons progressé, car nous avons mieux tenu en deuxième période contre l’Angleterre. Alors que les Anglais semblaient monter en puissance dans ce match, nous avons su rebondir et reprendre le contrôle de la partie. Nos changements n’ont pas cassé notre dynamique et se sont même plutôt avérés payants. Je suis vraiment content pour les joueurs, ce but à la dernière minute vient vraiment récompenser leurs efforts ainsi que leurs solides performances ces derniers temps.

DFB.de : Le but victorieux de Felix Uduokhai est arrivé dans le temps additionnel, qualifierez-vous pour autant cette victoire de chanceuse ?

Kuntz : Oui forcément, mais méritée aussi. Parfois tu as besoin de chance et elle nous a sourit aujourd’hui. C’est cette mentalité que nous essayons d’inculquer aux joueurs et qu’ils montrent sur le terrain. Il est déjà impressionnant de voir que même les joueurs qui ne jouent pas beaucoup en club tentent de se faire une place et montrent de belles choses ; Benjamin Heinrichs, Mo Dahoud ou bien Felix Uduokhai en sont d’ailleurs des exemples. Ce n’est pas forcément évident.

DFB.de : Invaincue en 2018, maître de son groupe de qualification pour l’EURO, vainqueur dernièrement des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Angleterre et après avoir tenu tête à une solide équipe de France, l’Allemagne fait-elle partie des équipes favorites du prochain EURO qui aura lieu en Italie et à Saint-Marin ?

Kuntz : Nous ne nous reposerons certainement pas sur nos derniers résultats au moment d’aborder le premier match de groupe. Nous en gardons de bons souvenirs mais cela s’arrête là. Nous en avons toutefois tiré de nombreux enseignements et avons connu à plusieurs reprises le goût de la victoire. Le vrai test se fera en juin en poule contre le Danemark, la Serbie et l’Autriche.

DFB.de : Vous avez appelé pour la première fois Lukas Nmecha, qui jouait alors jusque-là pour les équipes de jeunes de l’Angleterre. Avant la partie, il n’était pas encore certain qu’il puisse jouer, puis la FIFA a donné son accord. Vous avez donc attendu l’arrivée au stade pour annoncer la nouvelle à l’équipe. Quelle a été leur réaction ?

Kuntz : C’est un moment riche en émotions. Nous avons appris la nouvelle une fois arrivés au stade, je l’ai donc ensuite annoncée à lui (Lukas Nmecha, NDLR) ainsi qu’au reste de l’équipe au moment de la reconnaissance terrain. Nous étions vraiment tous contents. Changer définitivement de sélection n’a pas été une décision facile pour Lukas mais cela apporte un plus à l’équipe ; surtout pour le staff qui œuvre à ce qu’il règne au sein du groupe une bonne almbiance de travail, à ce que les joueurs vivent bien et qu’ils puissent exprimer tout leur talent. Mais aussi pour l’équipe qui l’a aidé à s’intégrer, en aussi peu de temps. Il a également fait en sorte de son côté d’être le plus rapidement possible à la disposition du groupe.

DFB.de : Owen Hergreaves, ancien international anglais et joueur du Bayern, a récemment qualifié la décison de Lukas de « géniale » et a dans le même temps venté les qualités de l’attaquant de Preston North End.

Kuntz : Nous avons d’abord appris à connaître le joueur, ses qualités de footballeur, puis l’homme et sa famille. Nous avons entendu dire qu’il aimerait bien jouer pour l’Allemagne et avons donc pris contact avec lui. Sa famille m’a donc invité et tout s’est bien passé. Il est important, dans ce cas là, de prendre en compte l’aspect humain.

[dfb]