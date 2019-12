Kuntz : « Certains joueurs peuvent prétendre à un avenir chez les A »

Stefan Kuntz, dans quel état se trouve l’équipe après cette défaite ?Les joueurs sont terriblement déçus, c’est sûr. Après le match, nous avons passé un bon moment à l’hôtel avec nos familles et nos amis, ça a aidé à évacuer un peu la déception. Sinon, j’espère que dans les prochains jours la déception laissera place à la fierté. Nous avons fait un excellent tournoi, les joueurs ont franchi plusieurs paliers dans leur progression. Ils pourront s’en servir pour la suite de leur carrière.Pourquoi l’Espagne a-t-elle autant dominé le début de rencontre ?Les Espagnols nous ont surpris en première période, par leur organisation tactique. Ils ont ainsi été à plusieurs reprises en supériorité numérique au milieu de terrain. De notre côté, nous n’avons pas mis assez de pression sur le porteur du ballon. Après avoir corrigé cet aspect de notre jeu, nous avons mieux contrôlé le match, et nous sommes également crée des occasions. Vers le milieu de la deuxième période, nous pension avoir les moyens d’égaliser, mais c’est à ce moment-là qu’est arrivé le deuxième but espagnol.Malgré tout, l’équipe n’a pas abandonnéOui, même si à ce moment-là tout semblait joué. Nous avons continué à nous battre, et sommes parvenus à réduire le score. Je suis fier de mes joueurs, ils ont montré du caractère. Ils n’ont rien lâché jusqu’au coup de sifflet final.Vous avez débuté avec les U21 par une défaite 2-1 à domicile contre la Hongrie en septembre 2017. Comme jugez-vous l’évolution de l’équipe depuis cette époque.Nous sommes contents d’avoir permis à des joueurs de progresser durant ces -presque- deux années. C’était dès le départ notre objectif, de montrer aux gens que nos jeunes joueurs n’avaient rien à envier à ceux des autres pays. Ils sont aussi forts que les jeunes talents espagnols, italiens ou français. Lors des qualifications nous avons montré un beau visage, et pareil à l’EURO, nous avons produit du très bon football. C’est ce dont les joueurs devront se servir lorsqu’ils retrouveront leurs clubs après les vacances. Nous espérons que certains auront plus de temps de jeu, et deviendront des cadres de leurs équipes.Quels sont les points forts de l’équipe, à votre avis ?Le mental, c’est vraiment la principale qualité que les joueurs ont montré durant ce tournoi. Notamment en demi-finale contre la Roumanie, face à un adversaire qui nous a posé beaucoup de problèmes. Même en finale, comme je l’ai dit précédemment, nous avons montré une très grande force cde caractère, et avons tout donné jusqu’au bout pour tenter de retourner la situation. À cela on peut ajouter la volonté d’apprendre, la capacité à respecter la mise en place tactique et à être discipliné.Dans l’effectif actuel, seuls Arne Maier, Lukas Nmecha, Johannes Eggestein et Markus Schubert seront encore en âge de jouer avec les U21 la saison prochaine. Que souhaitez-vous aux autres joueurs ?Bien-sûr, nous aurions voulu qu’ils partent avec le trophée dans les mains. Je leur souhaite de continuer à progresser sur le plan du jeu, et d’afficher la même détermination que lors de ce tournoi. C’est une belle génération, et je pense que certains joueurs peuvent prétendre à un avenir chez les A. Quelques-uns ont déjà franchi cette étape, et d’autres devraient les imiter s’ils continuent de travailler dur et qu’ils obtiennent du temps de jeu dans leurs clubs.

Après la défaite en finale contre l’Espagne (2-1), le sélectionneur U21 Stefan Kuntz est revenu pour DFB.de sur l’EURO en Italie et à Saint-Marin, et sur l’ambiance au sein de l’équipe.

