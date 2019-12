Kroos : « Nous sommes dans la bonne direction »

L’équipe d’Allemagne affronte vendredi (20h45) les Pays-Bas à Hambourg, dans le cadre des qualifications pour l’EURO 2020. À la veille du quatrième match de cette compagne d’éliminatoires, le sélectionneur Joachim Löw et Toni Kroos ont répondu aux questions en conférence de presse.

Joachim Löw au sujet…

… de l’état du groupe : Leon Goretzka souffre depuis mercredi d’une nouvelle hémorragie interne à un endroit qui l’a déjà gêné par le passé. Il n’est pas en état de jouer. Il faut donc que je m’adapte. Son absence est dommageable, car c’est important pour une jeune équipe de jouer souvent dans la même configuration. Nous devons remplacer 4 ou 5 joueurs blessés, ce qui va nous poser des problèmes.

… des titulaires : Nous avons décidé de titulariser Manuel Neuer contre les Pays-Bas. Marc-André ter Stegen aura lui aussi du temps de jeu lors des qualifications. La blessure de Leroy Sané nous fait mal, mais nous avons de quoi le remplacer. Timo Werner est en très grande forme. Brandt et Werner sont des options pour le onze de départ.

… de Serge Gnabry : Il jouera demain, comme toujours avec moi. Il est très bon à différents postes. Il est rapide, polyvalent, et donc difficile à maîtriser pour l’adversaire. Il sera titulaire.

… de Kai Havertz : C’est agréable de voir jouer Kai Havertz. Il a déjà beaucoup d’expérience malgré son âge. Il peut être le joueur important de la Nationalmannschaft ces prochaines années. Mais il doit encore se développer. C’est un joueur de classe, il a sauté les U21, ce qui est rare.

… des Pays-Bas : Nous les avons affrontés à trois reprises ces derniers temps et avons vécu tous les scénarios possibles. Ils ont énormément progressé ces deux ou trois dernières années. Ils sont comparables à l’Ajax Amsterdam. L’entraîneur Ronald Koeman vient lui-même de l’école de l’Ajax et de Barcelone, celui du football rapide. Ils ont des joueurs techniques et rapides, qui déstabilisent l’adversaire en changeant souvent de positionnement sur le terrain. Ils combinent rapidement pour attaquer dès la récupération. Il faudra être très concentré. Nous avons un plan pour y répondre, mais je ne souhaite pas le révéler.

… de l’ambiance au sein de l’équipe d’Allemagne : L’ambiance est excellente. Les joueurs se connaissent et ont envie de faire de grandes choses ces prochaines années. Ils pensent peut-être déjà à l’EURO 2024 à domicile. Ils s’amusent beaucoup ensemble et me rappellent notre équipe de 2010, qui était très jeune.

… des forces de l’Allemagne : Le succès de l’équipe dépend depuis des années de notre force collective. Les joueurs forts en un-contre-un sont utiles pour sortir de situations difficiles, mais notre équipe repose sur un collectif compact.

… du système tactique : Nous avons alterné dernièrement entre une défense à trois et à quatre. Avec une défense à cinq dans notre formation de base, nous demandons toujours à un joueur de monter, comme Nico Schulz et Lukas Klostermann ces derniers temps, ce qui nous laisse alors à quatre derrière. Devant, nous voulons continuer avec trois attaquants et chercher la profondeur. C’était notre problème à la coupe du monde : beaucoup de possession, mais peu de profondeur. L’équipe peut jouer en 4-3-3 ou 5-2-3. Nous jouerons l’attaque dans les deux cas.

Toni Kroos au sujet…

… du renouvellement post-2018 de l’équipe : Il se passe bien jusqu’ici. Nous sommes dans la bonne direction. Nous jouons mieux depuis la coupe du monde, avons changé de tactique et de joueurs, et avons malgré tout plutôt bien joué, surtout contre les Pays-Bas.

… de la tactique : Peu importe les forces de l’adversaire, il s’agit de connaitre sa façon de jouer, et d’avoir une solution pour y faire face. Nous sommes heureusement flexibles et polyvalents, mais la possession du ballon reste importante, même si notre jeu est devenu plus direct.

… des ambitions à l’EURO 2020 : On pourra se faire une idée juste avant le début du tournoi. Je nous vois plus forts qu’avant la Coupe du monde, mais nous manquons d’automatismes. L’équipe est jeune est manque encore de profondeur. Il reste à voir comment nous gérons les blessures et autres coups durs. Mais je suis optimiste.

… du sélectionneur Joachim Löw : Je le connais depuis longtemps, il a beaucoup changé, tout comme les joueurs qui sont là depuis longtemps et qui ont dû progresser.

[dfb]