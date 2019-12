Kroos : « Nous jouerons la gagne »

La veille de Pays-Bas-Allemagne (20h45), premier match de qualification pour l’EURO 2020, Joachim Löw et Toni Kroos ont répondu aux questions en conférence de presse.

Joachim Löw au sujet…

… de l’état d’esprit avant Amsterdam : Il existe encore une certaine rivalité entre nos deux équipes, il règnera une ambiance particulière. Nous voulons bien débuter notre campagne de qualifications. Les résultats et la progression constante de notre équipe seront le plus important. Nous sommes capables de gagner à Amsterdam. Nous l’avons vu à l’occasion du match nul 2-2 à Gelsenkirchen. Notre équipe était rajeunie mais a quand même dominé la rencontre. Les Pays-Bas ont plus d’automatismes et l’ambiance ici est bonne, mais nous pouvons aussi faire un bon match. Et c’est ce que nous ferons.

… des titulaires : Manuel Neuer jouera dès le début, Toni Kroos jouera aussi. Je l’ai laissé au repos contre la Serbie, même s’il aurait préféré jouer. J’ai d’autres idées, mais rien n’a encore été décidé.

… de l’état de Leroy Sané et Serge Gnabry : Ils peuvent tous les deux jouer. Le pied de Leroy était légèrement gonflé après la faute qu’il a subie, mais les voyants étaient déjà au vert le lendemain. Serge a repris l’entraînement jeudi.

… de l’importance de Toni Kroos dans l’équipe : Toni Kroos a été constamment bon, et ce pendant des années à la suite. Il a énormément joué ces dernières années. J’ai toujours senti aux entraînements qu’il se reprenait en main après des moins difficiles. Toni Kroos est une richesse pour n’importe quelle équipe. Sa vision du jeu est unique, il est indispensable.

… du défenseur néerlandais Virgil Van Dijk : Il est un joueur de tête exceptionnel. Il est grand et son jeu est très physique. Il nous a déjà posé des problèmes sur coups de pied arrêtés. Nous l’observerons donc avec attention, car nous avons à nouveau pris un but sur corner contre la Serbie. Nous allons sans doute changer des choses, par rapport à ce que nous faisions auparavant.

… de Manuel Neuer et de la concurrence au poste de gardien : Manuel Neuer a toujours été professionnel. Il a toujours mis beaucoup d’intensité chez nous. Il n’y a pas de raison qu’il en mette encore plus. Il est notre numéro 1 depuis des années. Il accepte la concurrence sans problème, et reste très concentré. Il n’a pas besoin de concurrence pour rester au maximum de sa concentration.

… de son projet pour 2020 : Nous avons beaucoup réfléchi et discuté au sujet de certains joueurs et de notre style de jeu. Mais nous devons d’abord faire en sorte de valider notre qualification pour l’EURO. L’équipe doit d’abord se trouver. Contre la Serbie, il nous a manqué des automatismes en première mi-temps. Nous devons y travailler. L’ambiance est bonne, mais une hiérarchie doit encore se mettre en place. L’équipe est en train de prendre forme, sur le terrain et à l’écart du terrain. Cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Toni Kroos au sujet…

… du rôle d’outsider de l’Allemagne : Nous avons une équipe de qualité. Il y a certes eu des changements, mais beaucoup de joueurs qui joueront demain ont déjà de l’expérience en tant que titulaire en équipe d’Allemagne. Nous jouerons la gagne et je ne pense pas que nous n’ayons aucune chance.

… de la lourde défaite en Ligue des Nations : C’est arrivé il n’y a pas si longtemps. Le score ne reflétait pas le match. Nous avions beaucoup dominé, puis nous nous sommes écroulés lors des 10 dernières minutes. Mais nous avons aujourd’hui une équipe qui est capable de ramener un résultat. On peut aussi se référer au 2-2 de Gelsenkirchen : nous avions très bien joué pendant 75-80 minutes, créé des espaces, joué haut.

… de son association avec Joshua Kimmich au milieu : Nous avons montré depuis quelques matchs que cela fonctionnait. Les résultats ne l’ont pas encore reflété, mais nos matchs étaient de bonne facture. On se complète bien, c’est une option pour l’avenir.

… des critiques contre lui : Après 3 années au Real Madrid où on a tout gagné, c’est normal d’être critiqué. Mon style de jeu n’a pas changé, je ne fais toujours pas 28 sprints par match.

[dfb]