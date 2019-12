Kroos : « L’Espagne est de retour au top »

Toni Kroos et Marc-André ter Stegen jouent pour les deux plus grands clubs espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. La veille du match amical entre la Mannschaft et la Roja, le deux joueurs ont répondus aux questions en conférence de presse.

Toni Kroos au sujet…

… de l’équipe d’Espagne : Il est certain que l’Espagne joue un certain type de football. Ces dernières années, elle a surtout pratiqué le jeu en passes courtes typique du FC Barcelone. Mais ils ont perdu des joueurs, d’autres sont arrivés et l’équipe possède désormais son propre style, sa propre identité. L’équipe joue parfois avec un grand attaquant de pointe, ce qui a évidemment des conséquences sur le jeu et le nombre de centres par exemple, qui était très bas à l’époque. Ils ont un bon mélange et on peut voir la marque des trois grands clubs qui fournissent la plupart des joueurs. Ils sont de retour au top.

… de ses coéquipiers espagnols du Real Madrid : Je crois qu’ils sont six à avoir été appelés en sélection, ce qui montre à quel point ce club est fort. Quand on voit les performances du club ces dernières années, et des joueurs comme Sergio (Sergio Ramos, ndlr), Isco ou Marco Asensio, qui est excellent et qui deviendra encore meilleur, ce n’est pas une surprise. Je suis heureux pour eux, mais je ne leur souhaite pas bonne chance pour demain, et encore moins pour la Coupe du monde (sourire).

… de Marc-André ter Stegen : Il joue constamment à un très haut niveau. C’est le gardien parfait pour le FC Barcelone. Ses qualités balle au pied font presque de lui un onzième joueur de champs. Pour moi en tant que joueur du Real, il commet trop peu de fautes techniques !

Marc-André ter Stegen au sujet…

… des louanges de Joachim Löw : Ça me fait plaisir, évidemment. Mon chemin n’était pas facile au début, mais j’ai beaucoup appris lors de cette période. C’est toujours mieux de jouer tous les trois, quatre jours, pour montrer ce que l’on sait faire. Et le temps de jeu en sélection est quelque chose de très précieux.

… de Manuel Neuer : Nous lui souhaitons tous de revenir à temps. J’ai le plus grand respect pour ses performances. Les joueurs comme Manuel sont capables de se remettre dans le rythme très vite, ses immenses qualités le lui permettent. Mais il aura bien sûr besoin d’un temps d’adaptation.

… de son rôle en tant que titulaire potentiel à la Coupe du monde : Je veux être bien préparé pour la Coupe du monde. Pour le reste, c’est l’entraîneur qui décidera.

[dfb]