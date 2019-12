Kroos et Ginter de retour

La Mannschaft enregistre les retours des champions du monde Toni Kroos (Real Madrid) et Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) pour ses deux derniers matchs de qualifications à l’EURO 2020. Leon Goretzka, Jonas Hector et Nico Schulz sont également de retour dans le groupe. Le sélectionneur Joachim Löw a fait appel à 24 joueurs pour ces deux dernières rencontres de l’année, face à la Biélorussie le 16 novembre (20h45) à Mönchengladbach et contre l’Irlande du Nord le 19 novembre (20h45) à Francfort.

La liste des absences reste longue, avec notamment Julian Draxler, Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Niklas Süle et Kevin Trapp. La Mannschaft se réunira ce mardi à Düsseldorf pour débuter sa préparation.

Joachim Löw : « L’important est de nous qualifier pour l’EURO l’année prochaine. La Biélorussie et l’Irlande du Nord, contre qui nous devrons être au maximum en termes de combat, sont des matchs que nous voulons gagner. Nous avons du retard dans le développement de notre jeune équipe par rapport à mes espérances. Dans une telle période de transition, il faut de la continuité. Il est donc important pour nous que Toni Kroos soit de retour. Il fait partie des cadres, avec Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Marco Reus et Joshua Kimmich. »

L’équipe d’Allemagne a remporté ses matchs allers contre la Biélorussie et l’Irlande du Nord, à chaque fois sur le score de 2 à 0. Avec 15 points, l’Allemagne est actuellement deuxième du groupe C à égalité de points avec les Pays-Bas, premiers grâce à une meilleure différence de buts particulière. L’Irlande du Nord est à 12 points, la Biélorussie à 4.

[dfb]