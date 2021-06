Köpke sur Neuer : « Je suis fier de lui »

Le capitaine de la Mannschaft Manuel Neuer disputera mardi soir, face à l’équipe de France (21h00) dans le cadre de l’EURO 2020, son 101e match avec l’équipe d’Allemagne, 12 ans après sa première sélection. Entraîneur des gardiens de l’équipe nationale Andreas Köpke l’a accompagné dès ses débuts. Entretien avec le champion d’Europe 1996.

DFB.de :Monsieur Köpke, comment avez-vous ressenti le 100e match de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne, lundi dernier face à la Lettonie ?

Andreas Köpke : J’en ai eu des frissons, et Manu aussi. Il a tenu un discours le soir même, et on sentait à quel point ça le touchait. C’était spécial de voir Manuel dans cet état. Je suis fier de lui, fier de sa progression, et fier de l’avoir accompagné de sa première à sa 100e sélection.

DFB.de :Quels souvenirs gardez-vous de sa première sélection, à l’occasion de la tournée asiatique de la Mannschaft en 2009 ?

Andreas Köpke :Nous voulions absolument que Manu soit présent car nous savions qu’il avait un grand talent. Il y a eu des discussions en interne ; Matthias Sammer voulait qu’il reste avec les U21, qui préparaient l’EURO. Mais il était important d’avoir Manu avec nous, pour qu’il puisse jouer son premier match face aux Emirats Arabes Unis (victoire 7-2, ndlr). Et il a fini par remporter l’EURO U21 après notre tournée asiatique.

DFB.de :Et aujourd’hui, Neuer compte 100 sélections, une Coupe du monde, cinq titres de meilleur gardien du monde, et une réputation de meilleur gardien de tous les temps. Quels facteurs ont été décisifs dans cette progression ?

Andreas Köpke : Il a certainement profité du fait que nous avons fait de lui notre gardien numéro un dès la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, suite au forfait de René Adler. Dans ce genre d’événement, l’important a moins été son talent individuel que sa capacité à résister à la pression, et à être performant sur la plus grande des scènes possibles. Par la suite, je pense qu’il a fait les bons choix de carrière, surtout via son transfert au Bayern Munich, où il se mesure quotidiennement face aux meilleurs joueurs possibles comme Robert Lewandowski et Thomas Müller. Il est clair que cela affecte son jeu positivement.

DFB.de : Il a réalisé beaucoup de bonnes performances avec la sélection. Quel est selon vous son match référence ?

Andreas Köpke :Le huitième de finale de la Coupe du monde 2014 contre l’Algérie fait sans aucun doute partie de ses meilleurs matchs. Ce jour-là, il a effectué des parades grandioses, de supers arrêts-réflexes, tout en endossant le rôle de libéro en écartant le danger à 30, 40 mètres de son but. C’est un match où on l’a vu incarner le jeu du gardien moderne : il anticipait, il participait à la construction, tout était super. Un match n’est jamais remporté par un seul joueur, mais ce jour-là, Manu a montré la voie.

