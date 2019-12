Kögel : « Un nouvel environnement peut libérer les esprits »

L’attaquante Kristien Kögel du Bayern Munich a fait sa première apparition dans cette Coupe du Monde U20 qui se déroule en France à l’occasion du deuxième match de poule remporté 2-0 face à la Chine. Pour DFB.de, Kristin Kögel revient sur les minutes qui ont précédé son entrée en jeu et sur sa performance avant d’évoquer la vie de groupe et les changements d’hôtels.

DFB.de : Kristin Kögel que ressent-on lorsque l’on s’échauffe et que tout d’un coup la sélectionneuse nous signe que l’on va rentrer en jeu ?

Kristin Kögel : C’est un sentiment incroyable ! On part évidemment s’échauffer avec l’espoir d’entrer en jeu. C’est un immense honneur pour moi d’être entrée en jeu face à la Chine. J’étais un peu nerveuse juste avant d’entrée sur la pelouse car il s’agissait de ma première apparition dans une Coupe du Monde U20.

DFB.de : Un match dans une Coupe du Monde U20 comme celui d’hier est-il différent de ceux disputés avec le Bayern Munich ?

Kristin Kögel : Oui, il y a différence. En ce qui concerne mes matchs avec le Bayern Munich il s’agit quelque part d’une certaine routine. Nous avons un match toute les semaines et l’équipe passe énormément de temps ensemble durant la saison. C’est assez répétitif et c’est pourquoi une Coupe du Monde U20 est un événement spécial tout comme le fait de rentrer en jeu dans un match de Coupe du Monde face à la Chine.

DFB.de : Comment le match s’est-il déroulé selon vous ?

Kristin Kögel : Nous sommes satisfaites du résultat. Face au Nigéria nous avons très bien défendu en équipe mais des améliorations sont encore possibles sur le plan offensif et notamment dans la dernière passe. Nous avons été fébriles dès l’entame avec des pertes de balles inutiles mais nous avons su concrétiser les occasions que nous nous sommes créés en première mi-temps. C’est une très bonne chose.

DFB.de : Vous êtes entrée en jeu peu de temps avant la fin du match. Êtes-vous satisfaite de votre première apparition dans ce tournoi ?

Kristin Kögel : Je suis d’abord très heureuse d’avoir pu rentrer en jeu. Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour rentrer dans mon match. J’ai eu ensuite quelques bonnes actions dans lesquelles j’ai pu apporter du rythme et de l’allant offensif. Bien sûr, on peut toujours réfléchir et se dire qu’on aurait pu mieux jouer telle ou telle action mais dans l’ensemble je suis satisfaite.

DFB.de : Qu’est qui vous attend au programme aujourd’hui ?

Kristin Kögel : Nous partons de Dinard pour nous rendre à Vannes car nous y affrontons mardi l’équipe de Haïti. L’équipe a une nouvelle fois été divisée en deux groupes aujourd’hui : les joueuses qui ont au moins joué une mi-temps dans cette Coupe du Monde ont pu récupérer. L’autre groupe a disputé un match en guise d’entraînement. Enfin, nous avons repris la route après l’entraînement avec un trajet de deux heures pour rejoindre Vannes.

DFB.de : Est-ce un avantage de changer d’hôtel pendant une grande compétition ?

Kristin Kögel : Je pense que oui. Cela nous permet de voire autre chose et un nouvel environnement peut libérer les esprits. Je suis sûre que nous nous sentirons bien une nouvelle fois dans le prochain hôtel.

DFB.de : Qu’est-ce qui vous a particulièrement plus dans le dernier hôtel ?

Kristin Kögel : À notre arrivée et après les deux matchs de poule nous avons été accueillies de façon très chaleureuse par des enfants et par le personnel de l’hôtel. Il y avait d’ailleurs quelques drapeaux allemands, c’était vraiment un geste sympa. Nous nous sommes toutes très bien senties à l’hôtel de Dinard.

[DFB ]