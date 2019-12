Klose sur Leroy Sané : « Un choix très difficile »

C’est le dernier jour du stage de pré-tournoi à Eppan et l’équipe se concentre un maximum sur le dernier match de préparation pour le mondial en Russie contre l’Arabie Saoudite, ce vendredi à 19h30. Oliver Bierhoff, Jonas Hector et Miroslav Klose se sont exprimés aujourd’hui en conférence de presse sur le match de vendredi et ont tirés un bilan des deux semaines passées à Eppan.

Miroslav Klose à propos…

… de la composition pour le match contre l’Arabie Saoudite : Timo Werner sera titulaire, nous en avons déjà discuté. Nous reparlerons ce soir de la titularisation possible de Jérôme Boateng. Une décision sera prise après avoir consulté les médecins et physiothérapeutes du staff médical.

… de l’absence de Leroy Sané : J’ai pris part à la décision de ne pas retenir Leroy Sané dans le groupe. C’était un choix très difficile à faire. J’ai été impressionné par sa belle réaction. Il sait qu’il doit en tirer des enseignements, et je suis persuadé qu’il le fera. Il est très talentueux et apporte beaucoup de vitesse. Il n’a malheureusement pas réussi à montrer les mêmes performances avec la Mannschaft qu’en Premier League. Le choix était en faveur de Julian Brandt et non contre Leroy Sané.

… le stage de pré-tournoi : Nous avons fait beaucoup de progrès. Maintenant, nous devons forger un bon esprit d’équipe et mettre davantage à l’épreuve les joueurs qui seront soi-disant titulaires. En 2014, il y avait une atmosphère particulière à Campo Bahia. Nous allons essayer de recréer cette même ambiance.

Olivier Bierhoff à propos…

…des dernières semaines à Eppan : C’est évident que nous sommes tous tristes de quitter Eppan. Nous avons passé deux semaines fantastiques. Je remercie tout le monde ici pour l’accueil qu’on nous a réservé. Nous avons aussi remarqué au sein de l’équipe que tous se sentaient à l’aise. Mais ces deux semaines ont quand même été longues. Malgré la bonne ambiance, nous voyons que chaque joueur est prêt et que la compétition approche très vite. Le match face à l’Autriche a été très important pour nous malgré la défaite. Je ressens que les joueurs sont heureux, que l’ambiance est superbe et qu’il y a une bonne cohésion au sein du groupe. Tous les joueurs sont conscients que le plus dur reste à faire.

… de la blessure de Mesut Özil : Il a une contusion au genou. Nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. Il a fait des sprints aujourd’hui. Il reste encore un peu de temps jusqu’au début de la Coupe du Monde en Russie, il ne faut pas s’alerter.

… des attentes pour le match contre l’Arabie Saoudite : Il y a certains aspects tactiques et techniques que l’entraîneur voudra voir sur le terrain. Il faudra évidemment faire preuve de concentration et de coordination. Mais il faudra également se créer certaines occasions, des situations de jeu que nous avons travaillées à l’entraînement. Nous voulons remporter le match et bien conclure le stage de pré-tournoi. Mais nous ne mettrons pas le résultat au premier plan.

Jonas Hector à propos…

… de sa première Coupe du Monde : Chaque petit garçon a envie de jouer au moins une fois pour l’équipe nationale et de disputer un grand tournoi. J’ai déjà participé une fois à l’EURO, mais une Coupe du Monde, c’est autre chose. Je suis très heureux d’être dans le groupe.

… des objectifs contre l’Arabie Saoudite : Nous voulons montrer une bonne performance, et mieux faire ce que nous n’avons pas réussi dimanche. Chaque joueur sur le terrain voudra faire ses preuves. C’est une source de motivation suffisante.

[dfb]