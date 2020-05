Klopp : « J’aurais trouvé cela très injuste »

Jürgen Klopp est l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il est le premier à avoir accédé à la Bundesliga avec le FSV Mayence 05 , a remporté deux titres de champion et une coupe d’Allemagne avec Dortmund et a gagné la Ligue des champions avec Liverpool la saison dernière. Cette année, il est le leader du classement en Premier League avec 25 points d’avance sur le dauphin, Manchester City. Dans la rubrique « Leadership-Talk » de l'académie de la DFB , il s’est exprimé sur la saison actuelle, sur ses talents d’orateur et a expliqué comment un entraîneur doit guider son équipe.

Jürgen Klopp à propos…

… de ses débuts à Dortmund :

À l’époque, quand je suis arrivé à Dortmund, je voulais rencontrer une association de supporters très rapidement et leur ai demandé : « Que voulez-vous vraiment ? » J’ai alors eu un cours accéléré sur ce qu’attendent les fans du BVB. Si on veut savoir ce que l’on a à faire, il est utile de savoir ce que les autres attendent de nous.

… de son organisation :

J’ai toujours été quelqu’un d’organisé et je suis aussi un lève-tôt. Ça me laisse donc énormément de temps chaque jour et je réfléchis beaucoup. Je peux alors donner l’impression aux joueurs que je prévois toujours tout. Ce n’est probablement pas tout à fait le cas, mais je suis préparé à une multitude de choses sans avoir un plan détaillé et explicite.

… de la prise de décision en tant que leader :

Lorsqu’on prend une décision pour d’autres personnes, idéalement, elle doit être bénéfique pour tous. Comme c’est rarement le cas, il faut que ce soit positif pour une majorité. On doit aussi être prêt à accepter que la décision ne soit pas parfaite. Si elle a été mûrement réfléchie, alors elle reste la meilleure décision qui pouvait être prise.

… de l’interruption de la saison :

En Angleterre, des voix se sont élevées pour déclarer la saison blanche ou nulle. J’aurais trouvé cela très injuste. Évidemment, il y a des choses plus importantes, mais ça ne signifie pas que les choses qui le sont moins ne doivent plus compter du tout.

… de la préparation des apparitions publiques :

On ne peut pas vraiment se tromper, contrairement à ce que l’on pourrait penser. La seule chose qui peut arriver, c’est d’être trop rigide et de ne pas être capable de trouver ses mots. Il faut être assez détendu. Quand on se prépare à une conversation, on perd forcément en naturel.

… de ce que signifie « Everyday Leadership », la devise des « Leadership-Talk » pour lui : avant tout savoir s’orienter soi-même dans la bonne direction.