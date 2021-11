Klara Bühl : « La concurrence fait du bien à l’équipe »

Klara Bühl est de retour en équipe nationale après avoir récupéré d'une blessure à la cheville, juste à temps pour les deux derniers matchs de 2021 contre la Turquie vendredi (16h) et contre le Portugal le 30 novembre (19h). Avant ces deux rencontres, la joueuse de 20 ans a parlé de sa blessure, des deux matchs à venir et de la lutte pour les places au sein du groupe. Retrouvez ci-dessous ses principales déclarations.

Klara Bühl au sujet...

...De sa blessure : La récupération m'a fait le plus grand bien. Elle m'a permis de surmonter certaines douleurs que j'avais encore. Pendant la physiothérapie, j'ai pu passer à la vitesse supérieure et je pense que cela a été bénéfique pour mon jeu en général et m'a permis de franchir une étape supplémentaire.

...Des prochains matchs contre la Turquie et le Portugal : Toute l'équipe est impatiente de relever ces deux défis. En Turquie, nous affronterons une équipe qui aime défendre et procéder en contre, alors que le Portugal aime jouer et aller de l'avant. Nous devrons trouver des solutions appropriées pour ces deux matchs afin d'obtenir des bons résultats. Nous voulons terminer l'année de manière positive.

...De la lutte pour les places au sein de l'équipe : Je pense que La concurrence fait vraiment du bien à l’équipe. Chaque joueuse doit apporter ses qualités, cela nous permet de progresser, individuellement et collectivement. Si tout le monde y parvient, nous deviendrons meilleurs et aideront l'équipe à grandir et à devenir plus forte.

... De la trêve internationale : Nous avons vraiment hâte de nous réunir à nouveau. Nous voulons nous développer en tant qu'équipe, mais aussi profiter du temps que nous passerons ensemble.

...De la Ligue des champions féminine : C’est toujours un immense plaisir de jouer une compétition européenne. Tous les footballeurs rêvent de participer à des matchs comme ceux-là et nous attendons donc avec impatience chaque rencontre que nous jouons à ce niveau. Pour nous, au Bayern, le match contre Lyon était vraiment important afin de trouver nos repères et voir où nous devons nous améliorer pour les prochaines parties. Nous essaierons de faire de notre mieux lors des matchs à élimination directe.