Kimmich : « Nous pouvons le faire »

À seulement 22 ans, Joshua Kimmich est depuis de nombreux mois l’une des pièces maîtresses de l’équipe d’Allemagne de Joachim Löw. Son talent, sa hargne et ses qualités de leader ont poussé les supporters de la Mannschaft à faire de lui leur Jouer de l’année 2017 via un vote sur internet ayant recueilli plus de 50 000 voix. En interview pour DFB.de, le vainqueur de la Coupe des confédérations réagit à cette nouvelle distinction et annonce ses ambitions pour 2018.

DFB.de : Monsieur Kimmich, félicitations pour votre titre de Jouer de l’année 2017 de l’équipe d’Allemagne ! L’année pouvait-elle sincèrement mieux débuter ?

Joshua Kimmich : Avoir été élu joueur de l’année de l’équipe d’Allemagne est pour moi un grand honneur, surtout au vu du nombre de joueurs de classe mondiale qu’il y a dans cette équipe. Un grand merci à tous ceux qui ont voté pour moi. C’est une excellente source de motivation supplémentaire pour les matchs qui viennent.

DFB.de : Et vous-même, comment jugez-vous vos performances de 2017 en équipe d’Allemagne ?

Joshua Kimmich : Nous avons très bien joué en tant qu’équipe et l’année a été quasiment parfaite avec la qualification pour la Coupe du monde et la victoire à la Coupe des confédérations. J’ai disputé chaque minute et chaque seconde de chaque match de l’année mis à part le dernier contre la France, ce qui me rend très fier, encore aujourd’hui. J’ai donné le meilleur de moi-même pour rendre la confiance que m’ont donné l’équipe et tout particulièrement le sélectionneur. Je suis heureux d’avoir participé à une année aussi riche en succès.

DFB.de : Quels ont été vos meilleurs moments de l’année ?

Joshua Kimmich : Le grand moment absolu est bien sûr la victoire à la Coupe des confédérations ! Nous avions une jeune équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs dans le groupe et sommes parvenus malgré cela à passionner nos spectateurs en très peu de temps, y compris ceux qui n’étaient pas très intéressés au début ou qui pensaient que nous n’irions pas loin dans la compétition. La finale contre le Chili a été un très grand moment !

DFB.de : Répondez sincèrement : vous attendiez-vous à devenir aussi indispensable à l’équipe d’Allemagne en 2017 ?

Joshua Kimmich : Bien sûr ! La saison dernière, mon objectif était déjà de faire mon trou en club et de jouer le plus de matchs possibles. Je veux toujours m’imposer et montrer qu’on peut compter sur moi. Et pour l’équipe d’Allemagne, jouer régulièrement et se montrer performant en club est une obligation.

DFB.de : Quels sont vos objectifs pour 2018 avec la Mannschaft ?

Joshua Kimmich : Nous nous focalisons évidemment sur la Coupe du monde en Russie. C’est l’objectif suprême de chacun d’entre nous. Pour y être, il faut garder la forme et la santé ! Mon rêve d’enfance est de remporter une fois la Coupe du monde. Nous pouvons le faire cette année car nous avons une équipe extrêmement forte, mais nous savons aussi que cela dépend de beaucoup de facteurs et qu’il faut avant tout être prêt le jour J.

