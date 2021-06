Kimmich : « Nous concentrer sur notre propre jeu »

Il y a beaucoup plus de très bons joueurs offensifs. Ce n’est plus un One-Man-Show de Ronaldo. Ils ont quatre, cinq attaquants de classe mondiale. Dans l’ensemble, ils ont peut-être un meilleur effectif que celui de la France. C’est une équipe capable d’utiliser différents types de combinations pour atteindre son plus haut niveau.Il n’a plus joué depuis cinq, six semaines et n’a pas assez de rythme pour la compétition. Donc il n’est pas question qu’il joue 90 minutes. Il sera une bonne alternative au cours de la rencontre.Lors de la préparation, nous nous sommes surtout concentrés sur notre propre jeu. Il y a beaucoup de choses que nous devrons améliorer contre le Portugal. Il faudra trouver des espaces derrière leurs défenseurs. Ce sera à nous de montrer qu’ils ont aussi des faiblesses.Dans l’axe, on a la possibilité d’influer sur le jeu, de faire partie de l’action, les distances avec les autres joueurs sont plus courtes. Quand on joue à droite, on dépend de ses coéquipiers et on a le sentiment qu’on peut moins participer au jeu.Quand nous parvenons à trouver les joueurs sur les côtés, nous avons bien sûr besoin d’avoir des solutions ensuite. Les trois attaquants doivent être bien positionnés, bien occuper les espaces dans la surface, puis les centres doivent arriver, évidemment.Il y a toujours des discussions avec le sélectionneur. Mais au final, c’est lui qui décide et qui aligne l’équipe qu’il pense être la plus à même d’avoir du succès.

…De ses attentes envers l’équipe : Mardi soir, nous étions tous déçus, parce que nous avons perdu sur un malheureux but contre son camp. Mais nous avons analysé le match, en ayant en tête le match contre le Portugal, et déterminé ce que nous devons, et allons, améliorer. Nous avons bien défendu contre la France, mais nous nous sommes créés trop peu d’occasion. Nous sommes optimistes, nous pouvons faire mieux contre le Portugal. Nous allons rentrés dans le match concentrés et sûrs de nous, avec l’objectif d’aller chercher un bon résultat.

Demain à 18h, l’équipe nationale allemande affrontera le Portugal, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de l’EURO 2020. Avant cette rencontre capitale, le sélectionneur Joachim Löw et Joshua Kimmich se sont exprimés devant les médias.

Joachim Löw au sujet…

…Des changements tactiques : Au niveau tactique, nous devons mettre en place quelque chose de nouveau. Avant tout, nous devons être plus forts offensivement. Dans certaines situations, nous devons réagir autrement et tenter de trouver de nouveaux espaces. Les changements tactiques n’ont rien à voir avec le système. Chaque joueur peut appliquer ces changements à son poste. Défensivement, nous étions très bien organisés, il n’y aura pas beaucoup de changements à effectuer. Je communiquerai la composition de départ à l’équipe demain matin.

Joshua Kimmich au sujet…

