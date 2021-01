Kimmich et Neuer dans l’équipe de l’année 2020 de l’UEFA

Les joueurs de la Mannschaft et du Bayern Munich Manuel Neuer et Joshua Kimmich ont été élus dans l’Équipe de l’année 2020 de l’UEFA, en compagnie de deux de leurs coéquipiers chez le Rekordmeister : Robert Lewandowski et Alphonso Davies, ainsi que Thiago Alcantara, vainqueur du triplé en 2020 avec le Bayern mais transféré à l’intersaison au FC Liverpool.

Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Lionel Messi (FC Barcelone) et Neymar (Paris Saint-Germain) complètent l’équipe-type, élue par six millions d’internautes.