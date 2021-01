Kiel crée la sensation

C'est l'immense surprise de ce deuxième tour : Holstein Kiel élimine le Bayern Munich aux tirs au but. Face aux champions d'Europe, les pensionnaires de deuxième division sont revenus deux fois au score pour arracher les prolongations et valider leur qualification au terme d'un match au scénario renversant.

En première période, Serge Gnabry met pourtant les Bavarois sur la bonne voie en ouvrant le score. L'attaquant suit parfaitement après une tête de Müller repoussée par le gardien (1-0, 14e). Mais avant le retour aux vestiaires, Bartels permet à Kiel de revenir une première fois dans la partie, en prenant de vitesse la défense du Bayern, à la réception d'un long ballon et en plaçant un tir imparable (1-1, 37e).

En deuxième mi-temps, Sané redonne l'avantage aux champions d'Allemagne d'un beau coup franc (2-1, 47e). Son équipe se dirige vers une victoire logique ; c'était sans compter sur la combativité du club du nord de l'Allemagne : alors qu'on entre dans les arrêts de jeu et que les joueurs jettent leurs dernières forces dans la bataille, Van den Bergh déborde côté gauche et centre en direction de Wahl, qui décroise sa tête pour tromper Manuel Neuer (2-2, 95e).

Aucun but n'est marqué au cours des trente minutes de prolongation, disputées sous des chutes de neige de plus en plus intenses. La qualification doit donc se jouer aux tirs au but. Les dix premiers tireurs font un sans faute, Roca est la premier à échouer. Bartels, encore lui, ne laisse pas passer sa chance et transforme le penalty décisif.

Kiel réalise l'exploit, au bout du suspens (2-2, 6-5 tab). Après avoir sorti le tenant du titre, le KSV défiera le SV Darmstadt 98 à domicile en huitième de finale, le 2 ou le 3 février prochain.

[dfb]