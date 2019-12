Khedira et Höwedes sacrés champions d’Italie

Les champions du monde Sami Khedira et Benedikt Höwedes ont de nouveau remporté le titre de champion d’Italie avec la Juventus Turin. La Vieille Dame a décroché son septième scudetto consécutif après son match nul 0-0 au Stadio Olimpico face à l’AS Rome. Les bianconeri ont alors ajouté un 34ème titre de champion d’Italie à leur palmarès. Vainqueur 2-0 sur le terrain de la Sampdoria, Naples a définitivement dit adieu au titre en comptant 4 points de retard sur la Vieille Dame au soir de l’avant-dernière journée.

Khedira et Höwedes ont seulement pris place sur le banc au Stadio Olimpico. Le Romain Radja Nainggolan a été expulsé à la 68ème minute suite à deux cartons jaunes reçus consécutivement en l’espace de cinq minutes. La semaine passée, la Juventus avait déjà pu fêter son titre grâce à ses six points d’avance sur le Napoli. Les hommes de Maurizio Sarri n’avaient alors plus qu’une infime chance de stopper la série des Turinois.

Pour la quatrième fois consécutive et pour la sixième fois de son histoire, la Juventus a réalisé le doublé en s’adjugeant également la Coupe d’Italie aux dépens du Milan AC. Les bianconeri ont ajouté mercredi une 13ème Coupe d’Italie dans leur armoire à trophées en s’imposant 4-0 face aux Lombards au Stadio Olimpico de Rome en finale de la Coupe d’Italie.