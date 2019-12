Kevin Trapp quitte Paris pour Francfort

Le troisième gardien de la Mannschaft à la Coupe du monde 2018 Kevin Trapp (3 sélections) revient en Bundesliga. Le portier de 28 ans est prêté par le Paris Saint-Germain à l’Eintracht Francfort, pour qui il joua déjà de 2012 à 2015.

Avec Francfort, Trapp a disputé l’Europa League en 2013/2014, une compétition qu’il jouera de nouveau cette saison dans les rangs de l’Eintracht. Effectué ce vendredi à Monaco, le tirage au sort de la phase de groupes de l’Europa League donna l’Olympique de Marseille, la Lazio de Rome et le FC Apollon Limassol comme futurs adversaires des Hessois.

« Lorsque j’étais à Paris, je me suis toujours souvenu avec plaisir des supers moments vécus à Francfort », a déclaré Trapp. « L’Europa League était quelque chose de spécial, et je souhaite bien sûr la jouer à nouveau. Je suis resté en contact avec les patrons du club et beaucoup d’anciens coéquipiers, comme Marco Russ. J’étais très heureux pour le club en mai, lorsqu’il a remporté la Coupe d’Allemagne. L’important pour moi était de venir dans un environnement où je me sens bien et où je peux jouer. »