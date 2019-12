« Soutenir Kerem pour qu’il soit rétabli le plus rapidement possible. »

Kerem Demirbay absent plusieurs semaines

Hoffenheim devra se passer de son international allemand Kerem Demirbay pendant plusieurs semaines. Le vainqueur de la Coupe des confédérations avec la Mannschaft souffre d’une rupture d’un ligament et d’une déchirure de la syndesmose de la cheville droite contractées samedi lors du match nul 1-1 samedi contre le Hertha BSC. La durée exacte de son absence n’est pas encore connue. Le milieu de 24 ans s'est blessé lors d’une collision avec le Berlinois Jordan Torunarigha à la 16e minute.

« Ce n'est pas une bonne nouvelle, même si une blessure encore plus grave était redoutée », a commenté Julian Nagelsmann, l'entraîneur d'Hoffenheim. « Maintenant, il est important de soutenir Kerem avec tout ce dont nous disposons pour qu’il soit rétabli le plus rapidement possible. »

