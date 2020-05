Keller : « Une marque de confiance »

Feu vert du gouvernement : La chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement des Länder ont décidé que la poursuite de la saison de Bundesliga et de 2e division serait possible à partir de la deuxième moitié du mois de mai. Le président de la DFB, Fritz Keller, se félicite de cette décision. Les réactions sur DFB.de :

Fritz Keller, président de la DFB : « Cette décision est une marque de confiance de la part des autorités sanitaires et des responsables politiques, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. C'est un premier pas, qui laisse espérer que le football reviendra progressivement dans la vie quotidienne des gens, même si, dans un premier temps, il sera diffusé dans leur salon par la télévision. Nous partons du principe qu'outre la Bundesliga et la 2e division, cette ouverture comprendra également, du point de vue de l'égalité de traitement des footballeurs professionnels, la 3e division et de la Bundesliga féminine organisées sous l'égide de la DFB, ainsi que la coupe d’Allemagne, d'autant plus que le concept d'hygiène élaboré conjointement par la DFB et la DFL y sera bien entendu pleinement mis en œuvre. L’ouverture progressive prévue des installations sportives de plein air, qui donnera à nos clubs amateurs la possibilité de reprendre progressivement l'entraînement sous certaines conditions et en petits groupes, est également un bon signe pour le sport populaire. »

Friedrich Curtius, secrétaire général de la DFB : « Nous sommes très reconnaissants envers les décideurs politiques d'avoir accepté le protocole de la DFB et de la DFL. Il a reçu un accueil très favorable au niveau international et nous sommes déjà en contact avec l'UEFA et d'autres associations nationales sur cette question. Nous aimerions partager nos connaissances et notre expérience au niveau international. »

Oliver Bierhoff, directeur général de l’équipe nationale : « Je sais aussi, grâce à des conversations avec nos internationaux qui jouent à l'étranger, à quel point cette décision est suivie avec attention partout dans le monde. Le football allemand et la Bundesliga assument ici un rôle de pionnier, d'où des impulsions importantes peuvent également naître en ce qui concerne l'organisation d'éventuels matches internationaux, que nous espérons tous en deuxième partie d’année ».

Le sélectionneur Joachim Löw : « En tant que sélectionneur, je suis naturellement ravi que nos internationaux se remettent à la compétition. C'est une étape importante, car nous nous penchons également sur l’avenir de l’équipe nationale après la crise du coronavirus. »