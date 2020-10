Keller sur la réunification : « le football a permis de rassembler »

L’Allemagne célèbre aujourd’hui les 30 ans de la réunification. A cette occasion le président de la DFB, Fritz Keller, s’exprime pour DFB.de sur les conséquences de l’unité allemande sur le football.

DFB.de : M. Keller, l'Allemagne fête aujourd'hui les 30 ans de la réunification, à l'occasion de la Journée de l'unité allemande. En novembre 1990, la Fédération allemande de football s'est dissoute afin de créer une nouvelle entité incluant la fédération de football du Nord-Est de l'Allemagne. Quelle a été l'importance de ces moments ?

Fritz Keller : A cette époque, une plaie s’est refermée. Les gens et les familles ont été réunis. Les ennemis de classe sont devenus des amis presque du jour au lendemain. Le football a rendu ces retrouvailles visibles. Non seulement parce qu'il n'y avait plus deux fédérations et deux équipes nationales. Mais aussi parce que soudain, les clubs de villages situés à quelques kilomètres seulement ont eu la possibilité de se rencontrer sur le terrain à l’occasion d’une compétition équitable et sportive. Et les joueurs de l'Est et de l'Ouest se sont soudainement regroupés dans une équipe et se sont assis les uns à côté des autres dans les vestiaires. Le football a permis de rassembler des personnes qui n'étaient pas autorisées à se rencontrer auparavant. L'histoire devrait nous mettre en garde contre le risque de nous laisser diviser à nouveau.

DFB.de : Pour la DFB aussi, une page s'est tournée à ce moment-là.

Keller : La DFB a été fondée il y a 120 ans à Leipzig, c'est là que se trouvent ses racines. Et c'est là que nous aimons revenir depuis, comme dans beaucoup d'autres villes et régions d'Allemagne de l'Est. En novembre, les prochains matches internationaux de notre équipe nationale, qui depuis 30 ans représente à nouveau l'ensemble du pays et à laquelle ont participé depuis lors de nombreux joueurs exceptionnels venus de l’est de l’Allemagne, à qui nous devons beaucoup, auront lieu à Leipzig. Là où il y a 14 ans, pendant cet été inoubliable, comme dans toutes les régions d'Allemagne, le football et notre équipe étaient célébrés ensemble. Parce que, heureusement, il ne reste qu'une seule Allemagne, dans les catégories Est et Ouest, nous ne devrions plus penser en termes d'Est et d'Ouest 30 ans après la réunification. Tout comme il n'y a qu'un seul football, de la Kreisliga à la Bundesliga, pour les femmes et les hommes.

DFB.de : 30 ans après la réunification, la plupart des clubs traditionnels de l'Est jouent en 3e division et dans les ligues régionales. L'unité de football est-elle une réussite ?

Keller : L'unification allemande est une grande réussite, nous ne devrions laisser personne nous dire le contraire.Cela vaut également pour le football. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui étaient aux responsabilités à l’époque. Rétrospectivement, des erreurs ont certainement été commise. Mais il existe des exemples inspirants de clubs de football, tant professionnels qu'amateurs, qui ont des concepts clairs et durables et qui connaissent donc le succès. J'espère qu'un plus grand nombre de grands clubs traditionnels de l'Est joueront à nouveau dans les deux premières divisions. Mais cela exige une réflexion et une action à long terme. Dans les régions structurellement plus faibles, que l'on trouve dans toute l'Allemagne, il appartient à tous les joueurs de football, aux hommes politiques en collaboration avec les entreprises, aux associations régionales et nationales ainsi qu'aux supporters, de travailler ensemble de manière créative pour faire la différence. Ce n'est qu'en étant unis que cela peut fonctionner.

[dfb]