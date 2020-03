KELLER: « Le football passe au second plan »

La pandémie du Coronavirus a un impact sans précédent sur le football et sur le monde du sport en général. Mardi, l'UEFA a déplacé le championnat d'Europe de football à l'été 2021. Lors d'une conférence de presse vidéo, le président de la DFB Fritz Keller , le directeur sportif de la Mannschaft Oliver Bierhoff et le sélectionneur Joachim Löw se sont exprimés sur la situation.

Fritz Keller sur la crise du coronavirus

« Certains problèmes qui nous inquiétaient hier encore deviennent insignifiants comparés à la situation d'aujourd'hui. La solidarité et la résignation sont nécessaires, dans l'intérêt des personnes en danger. Je remercie les médecins, les infirmières, les chercheurs, les politiciens et tous ceux qui prennent la responsabilité de s'occuper des patients et de procurer les soins de base. Pour le moment, nous devons tous faire des sacrifices. La décision de repousser l'EURO en 2021 est forcément amère, mais c'est une nécessité, notamment pour le championnat. Le football passe au second plan. Nous devons nous en tenir aux règles, pour faciliter la lutte contre la propagation du coronavirus. Je suis profondément convaincu que l'annulation des matchs des prochaines semaines est une décision qui contribuera grandement à stopper le virus. Nous devons tous réduire notre contact avec les autres sans oublier de regarder vers l'avant pour imaginer les scénarios pour le futur. C'est maintenant que nous devons trouver des solutions. Pour l'instant, nous faisons tout pour protéger et aider les clubs. La question n'est plus de faire converger des opinions différentes, mais de prendre le temps de repenser certaines choses. Nous allons lutter contre ce virus et reconquérir nos libertés. L'abnégation est la première étape vers ce but. »

Oliver Bierhoff sur la situation présente

« Fritz Keller a su trouver les bons mots. Nous sommes tous alarmés par le déroulement des évènements. Le plus important à l'heure actuelle, c'est la santé. La Mannschaft a été rapide et a envoyé un signal fort en faisant don d'un montant de 2,5 millions d'euros. C'est le signal que nous sommes prêts à aider et à montrer ce qu'agir en équipe signifie. Les dernières semaines ont été mouvementées, et la situation continue de changer d'heure en heure. Transformer l'EURO 2020 en EURO 2021 était la seule décision à prendre. Pour la DFB, cela ne représente pas un défi majeur au niveau logistique, il suffit maintenant d'attendre un an de plus. Comme l'a dit Fritz Keller, le football est maintenant en arrière-plan. Les questions concernant la vie quotidienne et la famille sont désormais les plus importantes. Nous devons maintenant tous respecter les règles, suivre une ligne de conduite et nous serrer les coudes en tant que pays. »

Joachim Löw sur la conjoncture actuelle

« Jusqu'à il y a une semaine, tout le monde se réjouissait des dernières journées de championnat, de la fin de la Ligue des champions et de celle de l'Europa League. Les joueurs de la Mannschaft étaient surexcités à l'idée d'affronter l'Espagne et l'Italie et de préparer au mieux l'EURO 2020. Maintenant, le coronavirus a surpris tout le monde et tout a changé. Déplacer l'EURO est une décision avisée. Comme l'ont dit mes collègues, la santé est une priorité.

Je suis très affecté par l'évolution des derniers jours. J'ai l'impression que la société complète fait un burn-out. Mais maintenant, la famille, les amis et la façon dont nous nous traitons les uns les autres sont les seules choses qui comptent vraiment. Nous devons nous mettre à la recherche de nouvelles solutions.Il faut maintenant se poser et réfléchir, puisqu'on ne peut pas agir. Il y a certaines choses qui peuvent être repensées. Par exemple, nous devrions être encore plus respectueux les uns avec les autres. Nous devons utiliser cette pause imposée pour remettre en question notre façon de nous comporter avec autrui. C'est le moment de s'occuper de sa famille et de ses amis, parce que, pour l'instant, nous vivons tous au jour le jour. Nous devons tous être attentifs, serviables et suivre les règles. Les mesures prises par les gouvernements sont justifiées.

Il n'est pas encore possible de prédire les effets à long terme de cette crise sur le monde du football. Ce jeu est très important pour moi, mais il y a d'autres priorités. Nous ne savons pas encore précisément comment la Mannschaft et les championnats seront affectés. Nous nous réjouirons quand les matchs pourront reprendre, parce que nous voulons divertir les supporters. Mais une fois encore, la santé est notre priorité. »

[dfb]