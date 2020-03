Keller : « Le comité olympique a pris une décision responsable »

Le comité international olympique (CIO) a annoncé mardi que les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleraient en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Pour dfb.de, le président de la DFB Fritz Keller et l'entraîneur des Espoirs Stefan Kuntz , responsable de la délégation qui se rendra à Tokyo, s'expriment sur la décision.

Le président Fritz Keller : « À présent, toute la lumière a été faite sur la question épineuse de l'organisation des Jeux olympiques. Thomas Bach et le CIO ont pris une décision responsable. En ce moment, le monde du sport doit passer au second plan pour quelques semaines, afin de protéger des vies humaines. Cette solidarité mondiale, qui n'est pas seulement vécue aujourd'hui par les acteurs du sport, est un signe fort et encourageant en cette période de crise. Même si j'ai de la peine pour nos joueurs et tous les athlètes qui se sont préparés aux Jeux de cet été, cette mesure visant à protéger la santé de tous était la bonne au vu des récents développements. »

L'entraîneur des U-21 Stefan Kuntz : « Reporter les Jeux olympiques à l'année prochaine est la bonne décision au vu de la situation actuelle. Nous, comme tous les autres sportifs olympiques, sommes maintenant fixés sur les modalités d'organisation. Nous attendions avec impatience ce grand moment sportif, mais aussi les nombreuses rencontres et les nouvelles découvertes culturelles. Nous devons maintenant attendre un an, et comme ça, tous les athlètes pourront, je l'espère, se préparer dans des conditions égales. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul objectif : protéger la santé de la population mondiale. Ensuite seulement nous pourrons à nouveau nous concentrer sur le football. »