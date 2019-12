Keller : « Il n’existe qu’un seul football »

Fritz Keller a été élu ce jeudi 13e président de l’histoire de la Fédération allemande de football (DFB). En conférence de presse, le Fribourgeois a évoqué ses objectifs et l’avenir du football allemand.

Fritz Keller au sujet…

… de son élection : Occuper ce poste n’était pas l’objectif de ma vie. Depuis l’officialisation de ma candidature, j’étais très surpris de voir les choses écrites et dites à mon sujet. Je sais que les attentes sont élevées et qu’un certain poids repose sur mes épaules. Je sais seulement que je vais donner mon maximum, comme dans toutes les autres fonctions que j’ai occupées dans le football jusqu’à aujourd’hui. Le moment le plus fort en émotion a certainement été mon départ du SC Fribourg après 25 ans passés au club. Mais je suis très heureux du résultat unanime accordé par les délégués. C’était important pour moi afin d’aborder au mieux ma nouvelle responsabilité. Ils peuvent être sûrs je continuerai à essayer d’agir avec les pieds sur terre.

… de son avenir : Peu importe sa propre longévité, il faut penser en termes de générations et penser à l’après. Je souhaite remplir mes fonctions aussi longtemps que possible, et autant que mon corps et ma tête me le permettent. Quand ce ne sera plus le cas, je demande à mes amis de me le dire, et alors je me retirerai enfin dans mon camping-car.

… de l’unité entre football amateur et professionnel : Je l’ai dit aujourd’hui : il n’existe qu’un seul football. Du district à la Bundesliga, à la Ligue des champions et aux équipes nationales. Il faut savoir qu’un football d’élite performant est positif pour le football amateur, et inversement.

… du football féminin : A l’occasion d’une assemblée récente de la DFL, j’ai appelé à soutenir de plein gré le football féminin. Il existe déjà de bons exemples de réussite : le Bayern Munich, le VfL Wolfsburg, ou encore l’Eintracht Francfort. Les clubs ne sont pas obligés de monter leur propre équipe féminine. Mais il existe peut-être des clubs près de chez eux, qu’ils pourraient soutenir financièrement et structurellement, afin de permettre aux filles ayant envie de jouer au football de pouvoir le faire.

… des rares prises de parole lors du congrès et des nombreuses décisions à l’unanimité : Mon voyage à travers l’Allemagne avec Rainer Koch s’est passée de façon complètement contraire. C’est tout simplement une bonne chose de régler quelques questions avant le jour de l’élection. Quand nous avons parcouru les fédérations régionales, nous avons eu de superbes discussions qui m’ont beaucoup appris.

… de la diversité dans le football : J’ai dit dans mon discours que nous devions définir un programme pour le football féminin. Au sein de la DFB, nous avons beaucoup de jeunes managers. A mesure que la direction opérationnelle prendra davantage de responsabilités, vous verrez que davantage de jeunes et de femmes seront présents.

… de la transparence : Avec de la transparence et des contrôles internes, il n’y aura plus de mauvaises surprises. Et alors les nouvelles positives émanant de la DFB, qui sont toujours beaucoup plus nombreuses, seront également davantage perçues par le public. C’est mon objectif.

