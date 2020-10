Keller félicite Kroos : « Une performance très spéciale »

Toni Kroos est devenu, mardi soir face à l’équipe de Suisse (3-3) en UEFA Nations League, le 15e joueur de l’histoire de la DFB à atteindre la barre symbolique des 100 matchs disputés avec l’équipe d’Allemagne. À cette occasion, le président de la fédération, Fritz Keller, a salué la carrière du champion du monde.

« J’adresse toutes mes félicitations à Toni Kroos pour sa 100e sélection. Il fait désormais partie des 15 joueurs allemands à avoir réalisé cette performance, une performance très spéciale. Toni n’y est pas arrivé uniquement grâce à sa régularité au plus haut niveau, à son travail et à son professionnalisme, mais aussi grâce à ses qualités humaines. Il est un exemple sur le terrain, et en dehors du terrain. Il n’a jamais oublié d’où il vient, et il vit les valeurs de notre équipe. Via sa fondation, il est également très engagé à l’écart du football. Sur la liste de tous ses succès, il ne lui manque plus que le titre de champion d’Europe ! »

Les joueurs aux cent sélections (dont les joueurs affiliés à la DFV, fédération de football de la RDA) :

1. Lothar Matthäus 150 sélections

2. Miroslav Klose 137

3. Lukas Podolski 130

4. Bastian Schweinsteiger 121

5. Philipp Lahm 113

6. Jürgen Klinsmann 108

7. Jürgen Kohler 105

8. Per Mertesacker 104

9. Franz Beckenbauer 103

10. Joachim Streich 102 (DFV)

11. Thomas Häßler 101

12. Thomas Müller 100

12. Hans-Jürgen Dörner 100 (DFV)

12. Ulf Kirsten 100 (49 DFV/51 DFB)

12. Toni Kroos 100

[dfb]