Keller : « Cette édition restera dans l’histoire »

Après la 77e finale de la Coupe d’Allemagne au stade olympique de Berlin, le président de la DFB, Fritz Keller, a tenu à féliciter le Bayern Munich pour son 20e triomphe dans l’épreuve. Les protagonistes de la rencontre se sont également exprimés. Voici leurs principales déclarations.

Fritz Keller (président de la DFB) : « C'est formidable que nous puissions tous nous tenir ici. Cette édition restera dans l'histoire, et pas seulement parce qu'une équipe de quatrième division a atteint les demi-finales. Je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas eu de spectateurs aujourd'hui. C'est quelque chose qui me manque beaucoup et à vous aussi. Malgré tout, nous devons remercier les personnes qui nous ont permis d’être ici grâce à leur travail acharné. »

Karl-Heinz Rummenigge (Directeur général du Bayern Munich) : « C'est le 50e titre national. C'est la chose la plus importante. À 3-0, nous avons fait preuve d’un certain excès de confiance. Nous aurions pu avoir des ennuis à ce moment-là. Mais l'équipe a fait une excellente saison. Vous ne pouvez que féliciter les joueurs. »

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich) : « Nous quittons le stade fiers de ce que nous avons accompli. Ce que l'équipe a réalisé ces dernières semaines est sensationnel. L'attitude est tout simplement fantastique. Je suis très, très heureux. La façon dont l'équipe fonctionne est extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a que de la joie. »

Peter Bosz (entraîneur du Bayer Leverkusen) : « Le Bayern était la meilleure équipe durant ces 90 minutes. Il y avait beaucoup d’espace en première période. Dans ces cas-là, la dernière passe doit être meilleure. Nous n'avons jamais réussi à être dangereux. En seconde période, c’était un peu mieux. Nous aurions pu revenir dans le match. Cela n'a pas fonctionné, mais les possibilités étaient là. Ce que nous avons essayé était juste, mais malheureusement cela n'a pas été suffisant. »

Thomas Müller : « C'est un moment un peu triste. Si les fans sont absents lors d'une finale de coupe comme celle-ci, ce n'est pas la même chose. Nous avons tout de même fait notre devoir, mais cela fait aussi un peu mal. »

Robert Lewandowski : « Nous avons très bien joué, nous avons été entreprenants devant et solides en défense. En deuxième mi-temps, nous avons montré que nous étions la meilleure équipe et que nous voulions remporter la Coupe. Quand j'ai marqué mon premier but, j'ai remarqué que le gardien de but était un peu avancé. J'ai donc pensé que je devais tenter ma chance. C'était une petite surprise, mais il faut toujours essayer. Je suis heureux que nous ayons si bien joué collectivement. »

Serge Gnabry : « Nous sommes très heureux d'avoir fait le doublé aujourd'hui. En première mi-temps, nous avions le jeu complètement sous contrôle et nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus. Après cela, Leverkusen a eu beaucoup d’occasions, mais finalement, nous avons gagné 4-2 et c'est le plus important. »

David Alaba : « Nous sommes ravis de rapporter la Coupe à la maison. »

Lukas Hradecky : « Le Bayern était très fort. Les deux buts que nous avons concédés ont rendu la situation encore plus difficile. Nous sommes revenus avec de meilleures intentions, mais mon erreur a tout gâché. »

Lars Bender : « Nous n'étions pas dans notre match en début de rencontre. Nous manquions de confiance et d’expérience. Ensuite, vous vous faites surprendre derrière et ça devient vraiment difficile. Peut-être avez-vous remarqué alors que c'était la première finale pour certains d’entre nous. Mais il faut répondre présent dès la première minute et avoir la foi pour jouer face à une telle équipe. Nous avons eu des opportunités, mais malheureusement nous les avons manquées. »

[dfb]