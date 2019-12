Kehrer : « Hâte d’y être »

Thilo Kehrer a connu un été riche en évènements. Après un transfert de Schalke 04 au Paris Saint-Germain, le défenseur a été appelé pour la première fois en équipe d’Allemagne pour les matchs à venir contre la France (jeudi à 20h45) et le Pérou (dimanche à 20h45). Avant ses retrouvailles avec un bon nombre de ses coéquipiers français du PSG, le joueur de 21 ans a répondu aux questions de DFB.de.

DFB.de : Monsieur Kehrer, que faisiez-vous le 6 février 2016 ?

Thilo Kehrer : (courte réflexion) Je parie que c’était le jour de mon premier match en Bundesliga. Une victoire 3-0 contre le VfL Wolfsbourg, et je rentre en jeu en fin de match.

DFB.de : Exactement. Vous étiez sur le terrain avec Leon Goretzka et Leroy Sané ; aujourd’hui, vous vous retrouvez en équipe d’Allemagne.

Thilo Kehrer : C’est évidemment super et j’en suis très heureux. Je suis régulièrement en contact avec Leon et Leroy, même si nous jouons dans des clubs différents désormais. Nous nous entendons très bien, ce qui a d’ailleurs facilité mon intégration ici. Je connais aussi d’autres joueurs avec qui j’ai joué en Espoirs ou que j’ai affrontés en Bundesliga. C’est donc très facile de me sentir bien dans cette équipe. De plus, certaines habitudes chez les U21 se retrouvent chez les A, même si tout est plus grand.

DFB.de : Que vous a dit le sélectionneur Joachim Löw lorsqu’il vous a appelé ?

Thilo Kehrer : Il m’a téléphoné et nous avons parlé de ma progression, de la saison dernière, de l’avenir. J’étais très heureux d’être sélectionné pour les matchs contre la France et le Pérou.

DFB.de : Vous avez joué à 33 reprises pour les sélections juniores et étiez récemment capitaine des U21. Le capitanat vous a-t-il servi dans votre progression ?

Thilo Kehrer : Oui, beaucoup. Quand on prend de telles responsabilités pour l’équipe, sur le terrain et en dehors, ça forge.

DFB.de : Comment décririez-vous votre style de jeu ?

Thilo Kehrer : J’essaie de mettre à profit mon dynamisme et ma force athlétique, ce qui est très important pour un défenseur, car la vitesse prend une importante croissante dans le football. J’ai aussi une bonne formation tactique et une certaine qualité de passe. M’imposer dans les duels est également une priorité.

DFB.de : Au mois d’août, vous avez quitté Schalke 04 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Comment se passe votre adaptation dans la capitale française ?

Thilo Kehrer : Bien, malgré le peu de temps que j’ai passé là-bas. Je n’y suis que depuis trois semaines, tout est allé si vite. Mes coéquipiers m’ont super bien accueilli, c’est le plus important pour moi. Je veux désormais apprendre à mieux les connaître, tout comme les dirigeants et le staff. Je visiterai ensuite la ville petit à petit. Mes coéquipiers m’ont déjà conseillé quelques coins sympas, des cafés… pour ça, je fais confiance aux joueurs locaux. (rire)

DFB.de : Comme le hasard fait bien les choses, c’est contre la France que vous pourriez faire vos grands débuts en équipe d’Allemagne. Avez-vous parlé de ce match avec vos coéquipiers du PSG ?

Thilo Kehrer : C’était l’occasion de faire quelques blagues et de se chambrer un peu. C’est une superbe affiche, tout le monde a hâte d’y être.

DFB.de : Quels sont vos objectifs personnels pour cette saison 2018/2019 ?

Thilo Kehrer : Mon objectif est très clairement de progresser pour atteindre le top-niveau au Paris Saint-Germain. Je ne peux que m’améliorer en devant défendre face à des joueurs comme Neymar ou Mbappé à l’entraînement. Je souhaite aussi jouer et aider l’équipe en match, ce qui m’aiderait d’ailleurs aussi à rester en équipe d’Allemagne.

[dfb]