Kehrer : « Continuer de progresser tous ensemble »

Le sélectionneur Hansi Flick et le défenseur Thilo Kehrer ont répondu aux questions des journalistes, un jour avant d’affronter la Roumanie (coup d’envoi : 20h45) en match de qualification pour la Coupe du monde 2022.

Hansi Flick au sujet…

…de la situation actuelle : C’est bien que tous les joueurs soient en bonne santé et en forme. Si l’entraînement se passe bien, tous seront aptes à jouer. Il y a une bonne ambiance dans l’équipe, les nouveaux jeunes joueurs ont été très bien intégrés. L’entraînement d’hier m’a particulièrement plu. Il y a eu beaucoup d’intensité et de qualité en même temps. C’est pourquoi nous avons décidé de renoncer à la mise en place tactique, parce que l’intensité avait été vraiment élevée et nous voulons garder suffisamment de forces pour le match contre la Roumanie. Nous volonté, c’est d’être aussi actifs à l’entraînement qu’en match.

…de l’adversaire roumain : Nous affronterons une équipe qui aime jouer au football et aller de l’avant. Ils n’ont pas encaissé de but lors de leurs trois derniers matchs de qualification, ce qui signifie qu’ils sont également très bien organisés défensivement. Nous voulons essayer de les mettre sous pression. Ce sera important de gagner, mais aussi de bien jouer et de donner du plaisir aux supporters.

…de sa situation personnelle : J’ai vécu les deux dernières années, dont la période actuelle fait aussi partie, de manière totalement positive. C’est un rêve que j’ai vécu, avec l’ensemble du staff qui m’accompagne. C’est important d’avoir une bonne équipe avec soi, qui nous rend meilleurs.

…de Thilo Kehrer : Il m’a beaucoup plu en septembre, il est en forme physiquement et en confiance. Il peut jouer à tous les postes de la défense et même en numéro six, s’il faut dépanner l’équipe.

Thilo Kehrer au sujet…

…de la situation avant le match contre la Roumanie : Nous avons fait trois très bons matchs de qualification en septembre. Nous savons que nous possédons une équipe avec beaucoup de qualité et de potentiel. Nous voulons continuer de travailler et nous appuyer sur les derniers bons matchs. C’est l’objectif de chaque entraînement, continuer de progresser tous ensemble pour pouvoir confirmer notre qualité sur le terrain.

…de son poste de prédilection : Je pense que c’est au poste de défenseur central que je suis le meilleur. Mais je peux m’adapter à une autre position, que ce soit à droite ou à gauche. Je suis heureux quand l’entraîneur me fait jouer.

...de sa progression : La dernière saison ne s’est absolument pas bien déroulée pour moi. J’ai eu du mal à retrouver mon niveau à cause des nombreuses blessures. J’ai utilisé le temps cet été pour vraiment me soigner et j’ai fait en sorte de me préparer au mieux. Il n’y a rien de plus à dire, j’ai travaillé dur, je suis heureux que la saison ait bien démarré et je veux continuer comme ça.

