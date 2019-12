« Katsche » Schwarzenbeck fête ses 70 ans

L’ancien défenseur central Hans-Georg Schwarzenbeck, surnommé « Katsche », fête aujourd’hui son 70e anniversaire. Champion d’Europe 1972 et champion du monde 1974 avec l’équipe d’Allemagne, Schwarzenbeck est connu pour avoir été le partenaire indispensable de Franz Beckenbauer, qui sur chacune de ses fameuses percées offensives a pu compter sur l’abattage défensif de « Katsche ».

Schwarzenbeck a passé l’intégralité de sa carrière au Bayern Munich, où il aura notamment remporté trois Coupes des clubs champions européens et six championnats d’Allemagne. Chez le Rekordmeister, son plus grand moment est sans aucun doute son but égalisateur à la 120e minute de la finale de la Coupe des clubs champions 1974 face à l’Atlético de Madrid.