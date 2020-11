Joueuse FIFA de l’année : Marozsan nominée

L’internationale allemande Dzsenifer Marozsan, vainqueur de la Ligue des champions avec l’Olympique lyonnais, fait partie des joueuses en course pour remporter le titre de joueuse de l’année de la FIFA, dans le cadre des Best FIFA Football Awards 2020. La milieue de terrain de 28 ans fait partie des 11 nominées, aux côtés de Pernille Harder, élue joueuse du championnat allemand 2020 avec Wolfsburg, avant son transfert à Chelsea l’été dernier.

Dans la catégorie « meilleure gardienne » on retrouve Ann-Katrin Berger, la portière de Chelsea qui, tout comme sa coéquipière Dzsenifer Marozsan, a également été appelée pour les deux rencontres internationales contre la Grèce et l’Irlande et figure parmi les six nominées. Enfin, le coach du VfL Wolfsburg Stefan Lerch peut espérer remporter le titre d’entraîneur FIFA de l’année pour le football féminin.

Les vainqueurs seront désignés à 50% par un jury international, composé de légendes de la FIFA, et à 50% par les supporters, qui ont la possibilité de voter jusqu’au 9 décembre sur le site fifa.com. Les trois finalistes de chaque catégorie seront officialisés le 11 décembre.

La liste de nominé.e.s par ordre alphabétique

Joueuse de la FIFA :

• Lucy Bronze (Angleterre/Olympique lyonnais/Manchester City)

• Delphine Cascarino (France/Olympique lyonnais)

• Caroline Graham Hansen (Norvège/FC Barcelone)

• Pernille Harder (Danemark/VfL Wolfsburg/FC Chelsea)

• Jennifer Hermoso (Espagne/FC Barcelone)

• Ji So-yun (Corée du Sud/FC Chelsea)

• Sam Kerr (Australie/FC Chelsea)

• Saki Kumagai (Japon/Olympique lyonnais)

• Dzsenifer Marozsan (Allemagne/Olympique lyonnais)

• Vivianne Miedema (Pays-Bas/FC Arsenal)

• Wendie Renard (France/Olympique lyonnais)



Gardienne de buts de la FIFA :

• Ann-Katrin Berger (Allemagne/FC Chelsea)

• Sarah Bouhaddi (France/Olympique lyonnais)

• Christiane Endler (Chili/Paris Saint-Germain)

• Hedvig Lindahl (Suède/VfL Wolfsburg/ Atlético Madrid)

• Alyssa Naeher (USA/Chicago Red Stars)

• Ellie Roebuck (Angleterre/Manchester City)



Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

• Lluís Cortés (Espagne/FC Barcelone)

• Rita Guarino (Italie/Juventus Turin)

• Emma Hayes (Angleterre/FC Chelsea)

• Stephan Lerch (Allemagne/VfL Wolfsburg)

• Hege Riise (Norvège/LSK Kvinner)

• Jean-Luc Vasseur (France/Olympique lyonnais)

• Sarina Wiegman (Pays-Bas/Equipe nationale des Pays-Bas)

