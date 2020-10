« Joueur de l’année UEFA » : Neuer arrive troisième

Jeudi soir à Genève, l’attaquant polonais Robert Lewandowski a remporté la prestigieuse distinction de « Joueur de l’année UEFA », devant le Belge Kevin De Bruyne et le capitaine de la Mannschaft, Manuel Neuer.

Neuer a néanmoins remporté le titre de « Gardien de la saison », et son coéquipier au Bayern Munich et en équipe d’Allemagne Joshua Kimmich, celui de « Défenseur de la saison ». Dans le Top 10 du classement des joueurs de l’année, Thomas Müller et Joshua Kimmich occupent respectivement la sixième et neuvième place.

Hansi Flick, champion du monde 2014 avec la Mannschaft et vainqueur du triplé cette saison avec le Bayern Munich, a quant à lui été élu « Entraîneur de l’année ».

Chez les dames, Dzsenifer Marozsan a été élue « Milieue de la saison », tandis que le prix de « Joueuse UEFA de l’année » est revenu à l’ancienne attaquante de Wolfsburg, Pernille Harder.

Les lauréats :

Joueur UEFA de l'année : Robert Lewandowski

Joueuse UEFA de l'année : Pernille Harder

Entraîneur de l'année : Hansi Flick

Entraîneur d'équipe féminine de l'année : Jean-Luc Vasseur

Gardien de la saison : Manuel Neuer

Défenseur de la saison : Joshua Kimmich

Milieu de la saison : Kevin De Bruyne

Attaquant de la saison : Robert Lewandowski

Gardienne de la saison : Sarah Bouhaddi

Défenseure de la saison: Wendie Renard

Milieue de la saison : Dzsenifer Marozsán

Attaquante de la saison : Pernille Harder

[dfb]