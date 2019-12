Joueur de l’année : Kimmich et Draxler au coude-à-coude

Il ne reste que quelques jours aux internautes pour choisir le meilleur joueur de la Mannschaft en 2017. Le vote organisé sur le site web du Fan-club de la Nationalmannschaft prendra fin ce vendredi à midi. Joshua Kimmich (37,3%) et Julian Draxler (37,6%) sont actuellement loin devant les autres et presque à égalité !

Les nominés

Les nominés sont les onze joueurs ayant disputé le plus de minutes sous le maillot de l’équipe d’Allemagne en 2017. Joshua Kimmich est en tête de liste avec 1 260 minutes et 14 matchs sur 15 disputés de la première à la dernière seconde. Julian Draxler, capitaine de l’équipe pendant la Coupe des Confédérations, totalise 1 024 minutes en 13 matchs.

Marc-André ter Stegen (900 minutes), Jonas Hector (864 minutes) et Lars Stindl (652 minutes) ont disputé 10 matchs chacun, Antonio Rüdiger (861 minutes) en a disputé 11. Restent Timo Werner (711 minutes et auteur de sept buts en 10 matchs), Leon Goretzka (705 minutes, neuf matchs), Sebastian Rudy (669 minutes, 12 matchs), Matthias Ginter (660 minutes, huit matchs) et Emre Can (602 minutes, 13 matchs).

Özil & Co. absents

Joachim Löw a utilisé 37 joueurs différents au cours des 15 matchs de l’année, dont notamment un grand nombre de jeunes peu expérimentés pendant la Coupe des confédérations, ce qui explique l’absence de plusieurs joueurs confirmés de la Mannschaft pour ce vote. Ainsi, Mesut Özil (quintuple joueur de l’année), Toni Kroos ou encore Thomas Müller ne figurent pas parmi les nominés car relativement peu utilisés en 2017.

Chaque vote compte ! Cliquez ici, choisissez votre joueur puis cliquez sur ABSTIMMEN.

Les joueurs de l’année

2010 : Bastian Schweinsteiger

2011 : Mesut Özil

2012 : Mesut Özil

2013 : Mesut Özil

2014 : Toni Kroos

2015 : Mesut Özil

2016 : Mesut Özil

[dfb]