Joshua Kimmich prolonge au Bayern Munich

Le joueur de l’équipe nationale Joshua Kimmich a prolongé son contrat avec le Bayern Munich, qui expirait en 2023. Le joueur de 26 ans a signé avec le champion d’Allemagne jusqu’en 2025. « Il sait qu'au Bayern Munich, il a la possibilité de réaliser tous ses objectifs. Ce que nous lui offrons est très attractif pour n'importe quel joueur international de haut niveau », a déclaré le président du conseil de surveillance du Bayern Munich Oliver Kahn.

« La raison la plus importante de ma prolongation de contrat est que je peux continuer de prendre du plaisir et de vivre ma passion chaque jour ici. J'ai une équipe avec laquelle je peux réaliser de grandes choses et, en plus de cela, de nombreux coéquipiers sont devenus de vrais amis. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à jouer au football : pour m’amuser. Je ne me vois pas encore à la fin de mon développement et je suis convaincu que beaucoup de choses sont possibles au Bayern dans les prochaines années. En outre, ma famille se sent très bien ici. Munich est devenue une seconde maison. Vous ne trouvez pas partout les conditions que nous avons ici », a déclaré Kimmich, qui a négocié le contrat lui-même, sans conseiller.

En 2015, Kimmich était passé du VfB Stuttgart au Bayern Munich pour une indemnité de transfert de 8,5 millions d'euros. Il a jusqu'à présent joué 261 matchs (30 buts, 71 passes décisives) pour le club bavarois, avec lequel il a remporté six titres en 2020 ainsi que la Bundesliga à six reprises au total.