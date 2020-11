Joshua Kimmich opéré avec succès

Le milieu de terrain du Bayern Munich s’est blessé au ménisque externe du genou droit lors de la victoire (3-2) de son équipe sur le terrain du Borussia Dortmund. Le joueur de 25 ans a été opéré avec succès ce dimanche, comme l’a indiqué le club bavarois dans un communiqué.

« Nous sommes heureux que l’opération de Joshua se soit bien déroulée », a réagi le sélectionneur Joachim Löw. « Nous lui souhaitons tout d’abord un bon rétablissement. Il va bien sûr nous manquer lors des rencontres de Ligue des nations contre l’Ukraine et surtout l’Espagne. Mais le plus important est qu’il puisse se reposer et retrouver la pleine mesure de ses capacités. »

Kimmich « devrait être de nouveau disponible dans quelques semaines »

Il manquera les trois rendez-vous internationaux contre la République tchèque (mercredi, 20h45), l’Ukraine (samedi, 20h45) et l’Espagne (le 17 novembre à 20h45). Marcel Halstenberg (RB Leipzig) et Thilo Kehrer (Paris saint-Germain) sont également forfaits, Ridle Baku (VfL Wolfsburg) a été appelé en renfort.

Kimmich s’est blessé après une faute sur l’attaquant norvégien Erling Haaland à la 34e minute du match au sommet face au Borussia Dortmund. « Nous sommes heureux de savoir qu’il devrait être de nouveau disponible dans quelques semaines », a déclaré le directeur sportif du Bayern Munich Hasan Salihamidzic. « Nous le soutiendrons du mieux que nous pouvons durant sa rééducation. »