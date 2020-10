Jonas Hector met fin à sa carrière internationale

Jonas Hector ne portera plus le maillot de la Nationalmannschaft. Le défenseur de 30 ans a fait part de sa décision, prise pour des raisons d’ordre privé, au sélectionneur Joachim löw.

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales, s’est exprimé : « J’ai le plus grand respect pour la décision de Jonas Hector. En plus de ses qualités sportives, nous avons pu apprécier son caractère, sa tranquillité et sa fiabilité. Avec Jonas, nous pouvions parler de sujets autres que le football. Il n’a jamais oublié d’où il venait et incarnait parfaitement nos valeurs. Il sera toujours le bienvenu au sein de l’équipe nationale, même après sa carrière de joueur. Nous lui souhaitons bonne chance avec le FC Cologne et beaucoup de bonheur dans sa vie personnelle. »

Jonas Hector a fait ses débuts avec la Mannschaft le 24 novembre 2014. Il compte depuis 43 sélections au cours desquelles il a trouvé le chemin des filets à trois reprises. L’un des moments forts de sa carrière internationale reste évidemment le tir au but décisif inscrit en quart de finale de l’EURO 2016 face à l’Italie. Le capitaine du FC Cologne a en outre pris part à la campagne victorieuse en Coupe des Confédérations en 2017, où il a disputé quatre des cinq rencontres. Pour sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe nationale, l’Allemagne s’était imposée 6-1 devant l’Irlande du Nord.