Jonas Hector absent de la Mannschaft

Jonas Hector et le sélectionneur Joachim Löw ont convenu que le joueur du FC Cologne (2e division) ne rejoindrait pas la sélection allemande durant cette trêve internationale pour observer une période de repos. La Bundesliga 2 ayant débuté peu de temps après la Coupe du monde en Russie, le défenseur international de 28 ans a eu de courtes vacances et a déjà disputé cinq matchs officiels depuis le début de la saison.

« J'ai au préalable longuement discuté de la situation avec Jonas Hector », a déclaré Joachim Löw. « Pour les deux matchs importants à venir, nous avons besoin de joueurs en forme et prêts à tout donner. Jonas m'a dit qu'il ne se sentait pas au plus haut niveau actuellement. »

Jonas Hector va ainsi profiter de la trêve pour récupérer et s’entraîner individuellement cette semaine. Il ne participera pas non plus au match amical contre le SV Wehen Wiesbaden (3e division) afin de pouvoir être à nouveau opérationnel pour les prochaines rencontres du FC et de la Mannschaft.

[dfb]