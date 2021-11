Joachim Löw : « Une période fantastique »

À l’occasion de ses adieux avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein à Wolfsburg, l'ancien sélectionneur Joachim Löw a eu quelques mots pour tous ceux qui l’ont accompagné et tous les supporters.

Chers joueurs, chère équipe derrière l'équipe, chère fédération, chers supporters,

Merci de m'avoir permis de faire partie de notre équipe nationale pendant 17 ans. C'était une période fantastique pour laquelle je suis infiniment reconnaissant.

Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que de pouvoir représenter son pays dans le sport. Nous avons fêté ensemble les victoires et nous nous sommes soutenus les uns les autres après les déceptions et les défaites. Ensemble, nous sommes arrivés là où nous avons toujours voulu être, là où nous avons toujours rêvé d'être : Ensemble, nous sommes devenus des champions du monde.

Quand je prends maintenant un peu de recul, je ne vois plus seulement le trophée doré de la Coupe du monde. Je vois également de nombreux visages qui représentent des grands souvenirs, des rencontres et des conversations que je garderai toujours en mémoire. Les amitiés qui se sont développées au fil des ans, les tournois et les expériences uniques que nous avons partagés, qui nous ont façonnés - pas seulement sur le terrain, mais dans notre vie.

Le nouveau départ avec Hansi Flick a été absolument réussi avec cinq victoires en cinq matchs. Je lui souhaite, ainsi qu'à vous, le meilleur et de nombreux succès dans les futurs tournois avec notre équipe nationale. Vous le méritez. Je resterai votre premier supporter.

Merci pour tout ! Cela a été une grande joie.

Votre Jogi Löw