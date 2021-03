Joachim Löw quittera ses fonctions après l’EURO

Joachim Löw quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe d’Allemagne cet été, à l’issue de l’EURO. Le sélectionneur a demandé à mettre fin avant l’heure à son contrat initialement valable jusqu’à la Coupe du monde 2022 ; une demande que la Fédération allemande de football (DFB) a acceptée.

« C’est en conscience, empli de fierté et avec une immense gratitude que je fais ce pas, mais aussi avec une motivation intacte à l’égard du championnat d’Europe qui se profile », a déclaré Joachim Löw. « De la fierté, car c’est pour moi un honneur de m’engager pour mon pays, et parce que pendant presque 17 ans, j’ai pu travailler avec les meilleurs footballeurs du pays et accompagner leur progression. Avec eux, j’ai vécu de grands triomphes et de douloureuses défaites, mais surtout des moments magnifiques et magiques ; et pas seulement la victoire à la Coupe du monde 2014 au Brésil. Je suis reconnaissant envers la DFB, qui a toujours garanti des conditions de travail optimales pour mon équipe et moi-même. »

Aujourd’hui âgé de 61 ans, Joachim Löw a rejoint l’équipe d’Allemagne en 2004 en tant qu’assistant du sélectionneur Jürgen Klinsmann, avant de succéder à ce dernier le 1er août 2006. « Je garde une motivation extrême, beaucoup d’énergie et de grandes ambitions pour le championnat d’Europe qui s’annonce. Je donnerai le maximum pour gagner et faire de ce tournoi une source de joie pour nos fans, et je sais que c’est aussi le cas pour l’ensemble de l’équipe. »

Bierhoff : « Avec Jogi, la Nationalmannschaft est redevenue un exemple de beau football »

Le président de la DFB, Fritz Keller, a déclaré : « J’ai un grand respect pour la décision de Joachim Löw. La DFB sait le privilège qu’elle a d’avoir l’un des plus grands entraîneurs de football au monde. Pendant des années, Jogi Löw a marqué le football allemand de son empreinte comme presque personne, faisant de lui l’un des footballs les plus admirés à l’international ; non pas uniquement grâce à ses succès sportifs, mais également par son empathie et son humanité. Son souhait de nous informer par avance est on ne peut plus honorable, et nous donne le temps nécessaire au sein de la DFB pour nommer son successeur avec calme et discernement. »

Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de la DFB-Akademie, a déclaré : « Joachim Löw et moi travaillons ensemble depuis bientôt 17 ans. Ensemble, nous avons beaucoup vécu et beaucoup enduré. Notre relation est très spéciale et repose avant tout sur une confiance mutuelle absolue. Avec Jogi, la Nationalmannschaft est redevenue un exemple de beau football offensif et de jeu basé sur le plaisir. Cette équipe et ses joueurs ont incroyablement évolué à ses côtés. Je regrette que nos parcours professionnels se détachent après l’EURO. Humainement, nous resteront proches. Mais pour l’heure, je n’y pense pas encore, et je sais que Jogi reste entièrement focalisé sur les semaines et les mois qui viennent, et sur la préparation du championnat d’Europe. Il nous reste un grand objectif commun à atteindre cet été. »

[dfb]