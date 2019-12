Joachim Löw : « Nous pouvons mieux faire »

Le match de classe mondiale entre l’Allemagne et l’Espagne à Düsseldorf s’est soldé par un score nul logique (1-1). Les réactions collectées par DFB.de.

JOACHIM LÖW : Je trouve que c’était un très, très bon test pour les deux équipes. On a vu que les deux équipes étaient capables de réaliser de très belles combinaisons. Elles ont toutes les deux connu des phases lors desquelles elles ont exercé de la pression, cherché le ballon haut sur le terrain. Malgré cela, l’autre équipe a toujours essayé de construire calmement depuis derrière. Ce test nous apprend beaucoup, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons disputer ce genre de match. Avec l’Espagne et le Brésil, nous pouvons nous jauger. Mais nous pouvons faire mieux qu’aujourd’hui, les deux équipes n’ont pas mis toutes leurs cartes sur la table.

MARC-ANDRÉ TER STEGEN : Nous avons été excellents pendant 70-80 minutes. La deuxième période était un peu difficile pour les deux équipes à cause des dernières semaines. Mais la première mi-temps était de très haut niveau. Après l’ouverture du score espagnole, nous avons trouvé notre jeu et n’avons plus reculé. C’est un bon 1-1 pour les deux équipes.

THOMAS MÜLLER : C’est impossible d’ôter le plaisir de jouer aux Espagnols, mais nous avons au moins essayé de leur rendre la vie dure et nous avons vu qu’ils étaient eux aussi prenables. Les deux équipes se ressemblaient aujourd’hui, elles aiment avoir le ballon et n’aiment pas courir derrière. Certaines phases du match n’étaient pas si bonnes, mais à partir de la moitié de la première mi-temps nous avions davantage le ballon, ça m’a plu. Le match aurait pu se terminer sur un score de 2-2 ou 3-3. On a vu de quoi les deux équipes étaient capables, c’était un bon test, mais il reste des choses à améliorer.

MATS HUMMELS : C’était un excellent match de foot. Nous voulions leur rentrer dedans au maximum, mais ils ont superbement répondu. Nous avions des difficultés au début, puis nous nous sommes retrouvés en cours de match, ce qui est aussi une qualité.

TONI KROOS : Les 20 premières minutes étaient clairement espagnoles et leur ouverture du score était logique. Nous avons ensuite mieux fait circuler le ballon. Le résultat est mérité dans l’ensemble, et le match était d’un excellent niveau technique.

[dfb]