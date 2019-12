Joachim Löw : « Nous ne lâcherons rien »

La déception est grande chez les champions du monde en titre battus hier 1-0 par le Mexique pour leur entrée en lice en Coupe du Monde. Elle est bien sûr également présente chez les supporters et chez le sélectionneur. Pour, Joachim Löw s’est confié sur les raisons de cette première défaite de laen match d’ouverture depuis 36 ans, sur l’ambiance au sein de l’équipe et de ses plans pour les prochains matchs.

Question : À quel point cette défaite 1-0 a-t-elle été décevante pour vous ?

Joachim Löw : Dans les faits, ce match est décevant. Le fait de perdre notre premier match est une situation à laquelle nous sommes tout sauf habitués mais il faut une première fois à tout. Nous n’avons pas développé le jeu que nous sommes capables de produire. Nous allons devoir en discuter mais nous ne lâcherons rien. Nous devons tirer les leçons de ce match et faire beaucoup mieux lors du prochain.

Question : Qu’a-t-il manqué ? L’efficacité ?

Joachim Löw : En première mi-temps nous avons mal joué, nous n’avons pas apporté notre habituel jeu offensif ni notre jeu balle au pied et nous n’avons pas réussi à nous servir des espaces. Nous étions constamment marqués par nos adversaires donc nous avons eu beaucoup de pertes de balle, cela nous a obligé à énormément jouer long. En seconde mi-temps, les Mexicains ont reculé et nous nous sommes créé plusieurs occasions mais nous avions quelque part le sentiment que la balle n’allait jamais finir au fond des filets. Nous étions parfois impatients dans notre jeu.

Question : Qu’elle est l’ambiance qui règne au sein de l’équipe ?

Joachim Löw : Pour le moment, tout le monde est un peu abattu et déçu mais nous devons désormais aller de l’avant et préparer le prochain match. Nous avons suffisamment d’expérience pour surmonter cette défaite, nous allons nous relever et nous devons gagner le match de samedi contre la Suède.

Question : Votre équipe semble également avoir des problèmes sur le plan physique.

Joachim Löw : La première mi-temps pouvait le laisser penser car nous n’avons pas joué de façon dynamique mais je n’ai pas le sentiment que nous nous sommes écroulés sur le plan physique en seconde période. L’attitude et l’envie de contrôler le jeu ne convenaient pas, tout comme l’énergie déployée et la forme physique.

Question : Pensez-vous que vous devez tout changer ?

Joachim Löw : Nous n’allons en aucun cas tirer un trait sur nos plans ! Si nous faisons les choses correctement, comme nous savons les faire, nous sommes capables de convertir nos occasions. Les joueurs se sont gênés sur le terrains et voulaient tous frapper rapidement – nous devons nous améliorer sur ce point. Cela explique les problèmes que nous avons rencontré mais nous n’allons pas changer notre philosophie, nous devons juste retrouver notre force et nos qualités.

Question : Auriez-vous dû emmener plus de jeunes joueurs pour cette Coupe du Monde après ce beau succès en Coupe des Confédérations l’été dernier ?

Joachim Löw : Nous avons une équipe relativement jeune, elle n’est pas vieillissante, nous en sommes encore très loin. Ceux qui font partie de l’équipe depuis longtemps et qui en sont les piliers ont beaucoup d’expérience et de grandes qualités, même si nous n’avons pas eu tellement l’occasion de le voir face au Mexique.

Question : Trois des dernières équipes championnes du monde n’ont pas réussi à passer la phase de poule. Serez-vous la quatrième ?

Joachim Löw : Cela ne nous arrivera pas, nous allons nous qualifier. Nous avons toutes les opportunités pour rectifier le tir. À nous de faire le nécessaire pour nous améliorer.

[DFB]