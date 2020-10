Joachim Löw : « Nous avons fait preuve de caractère »

L’équipe d’Allemagne a enchaîné un dixième match consécutif sans défaite mardi soir, face à la Suisse (3-3), dans le cadre de la quatrième journée de l’UEFA Nations League. Les principales réactions d’après-match, récoltées par DFB.de.

Le sélectionneur Joachim Löw : C’était un match extrêmement intense. Les deux équipes ont pris beaucoup de risques, mais aussi commis beaucoup d’erreurs. Nous avons mal débuté, mais avons ensuite fait preuve de caractère. C’est certainement une bonne chose, mais nous avons commis quelques erreurs en défense en prenant consciemment des risques, et il faudra corriger cela. Nous nous sommes battus. Ces faux-pas peuvent nous rendre plus forts. À l’EURO, l’objectif sera d’atteindre au minimum les demi-finales. Notre équipe a beaucoup de potentiel. Si nous corrigeons certaines choses, il y aura de quoi se réjouir.

Toni Kroos : Notre problème a été notre premier quart d’heure. Après ça, nous avons fait un bon match et avons mieux joué qu’il y a trois jours. Le match nul ne nous satisfait pas, car notre objectif était de gagner. Personnellement, c’est un plaisir d’avoir atteint les 100 sélections en équipe d’Allemagne, même si ceux qui me connaissent savent que cela m’intéresse moins que les victoires et les titres. J’ai joué avec des joueurs extraordinaires dans le passé, et j’espère que notre équipe actuelle deviendra tout aussi forte.

Kai Havertz : Nous avons pris des coups et avons su revenir, ce qui est une preuve de mental. Nous avons une jeune équipe en construction. Nous n’allons pas nous laisser déstabiliser, et allons poursuivre le travail. Nous devons défendre plus intelligemment, mais nous avons vu de bonnes choses aujourd’hui.

Joshua Kimmich : On a pu voir que l’équipe avait des ambitions élevées aujourd’hui. L’objectif était de mettre le feu sur le terrain. Nous aurions dû mieux défendre sur les buts des Suisses, mais c’était une meilleure performance que contre l’Ukraine. On a pu voir une certaine mentalité. Je ne dis pas que tout s’est bien passé, mais c’était un pas dans la bonne direction. Nous devons encore apprendre à mieux mettre en pratique nos qualités. Ce sera notre objectif pour les prochains matchs.

Manuel Neuer : Nous aurions aimé gagner ce match. Nous avons concédé beaucoup trop de buts, puis nous nous sommes repris et avons dominé la rencontre. Globalement, on a pu voir de belles choses. Nous regardons vers l’avant, avec l’objectif de gagner nos matchs lors du prochain rassemblement.

[dfb]