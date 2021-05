Joachim Löw : « Franchir des étapes au cours de la préparation »

Joachim Löw et Manuel Neuer ont répondu aux questions des journalistes, au cours d’une conférence de presse numérique. Le sélectionneur et le capitaine se sont confiés sur la préparation de l’EURO à venir, alors que l’équipe se trouve actuellement en stage en Autriche, à Seefeld.

Joachim Löw au sujet...

… Des objectifs du stage de préparation : Les joueurs sont arrivés hier, heureux et motivés. Le tournoi débute dès le premier jour de stage. À partir d’aujourd’hui, nous sommes concentrés sur la préparation de l’EURO. L’important sera de faire en sorte que l’équipe se trouve et que nous puissions construire une mentalité de vainqueurs. C’est l’un des secrets du succès du succès, en plus de l’esprit d’équipe.

… De l’inquiétude à propos des milieux de terrain : Leon Goretzka est encore chez lui, il s’entraîne individuellement et arrivera mardi. Nous évaluerons jour après jour. Pareil pour Ilkay, nous devrons voir. Pour Toni Kroos, nous attendons d’avoir le feu vert. Hier, il a de nouveau été testé positif. Aussi longtemps qu’il sera positif, il devra rester en quarantaine. Dès qu’il sera négatif, il nous rejoindra. Il a ressenti des symptômes faibles, mais c’était lors des dernières semaines. J’ai bon espoir qu’il puisse rejoindre l’équipe à temps, parce que c’est un joueur clef, bien sûr.

... De la valeur des matchs amicaux : L’ensemble de l’effectif n’est pas encore présent. Tous les joueurs ne seront pas disponibles contre le Danemark. C’est pourquoi nous mettrons en place deux formations différentes pour ces deux rencontres. De l’autre côté, il y a des choses que nous voulons d’ores et déjà planifier. C’est l’intérêt du stage de préparation. Chaque joueur devra les maitriser, car le tournoi doit durer le plus longtemps possible. Nous voulons franchir des étapes au cours de la préparation et du match contre le Danemark. L’équipe doit se consolider et acquérir des automatismes. La composition sera différente entre les deux matchs, mais pas l’approche tactique.

… Des retours de Mats Hummels et Thomas Müller : On a l’impression qu’ils ne sont jamais partis. Ils ont joué tellement longtemps avec nous. J’ai l’impression qu’ils se sentent bien. Ce sont des joueurs qui sont des leaders dans leurs clubs respectifs, c’est ce que j’attends d’eux. Mais c’est un processus qui se met en place petit à petit. Ils doivent tous les deux jouer un rôle important chez nous, ils peuvent nous aider grâce à leur expérience. Mais je ne leur ai pas donné de garantie de temps de jeu, nous devrons décider au cours du tournoi de ce qui est le mieux pour l’équipe.

… De la concurrence : De manière générale, la concurrence est bénéfique. La situation change incroyablement vite. Nous devrons préparer tous les joueurs à une éventuelle entrée en jeu lors du tournoi. Nous n’alignerons pas la même équipe du premier au dernier match. Chaque joueur doit atteindre son meilleur niveau, et tous doivent être prêts.

Manuel Neuer au sujet…

… De ses attentes : J’ai hâte de débuter, évidemment. Pour nous, ça a réellement commencé hier. J’étais content de retrouver l’entraînement avec l’équipe nationale, cela faisait longtemps. Nous sommes désormais totalement concentrés sur la compétition. Bien sûr, nous voulons nous muser aussi, sur et en dehors du terrain. Dans la bonne humeur, nous pouvons plus rapidement atteindre nos objectifs. Le plus important, c’est que nous nous donnions à 100% sur le terrain.

… De ses objectifs : Je pense que nous avons un bon groupe. Nous, les joueurs, avons un objectif clair : nous voulons donner le meilleur pour notre pays et nous avons des choses à régler après 2018. Nous aurons également besoin du soutien des supporters, et nous l’aurons. Nous démarrons directement par des matchs décisifs, donc il n’y a pas de temps à perdre.

… De l’approche de sa 100e sélection : En tant que gardien, ce n’est pas facile d’atteindre ce nombre. Cela me rend fier. C’est mon objectif depuis quelques années déjà, mais une blessure est passée par là. C’est un super nombre, qui me rend fier.

… De l’arrivée de Hansi Flick : Tout le monde sait que j’ai une bonne relation avec lui et que nous avons eu du succès ensemble. C’est une bonne décision de la part des dirigeants. Mais nous avons un tournoi très important devant nous, et nous nous concentrons là-dessus. Avec le staff actuel, nous avons les bonnes personnes à la bonne place. Nous voulons remercier Joachim Löw et lui offrir un beau tournoi en guise d’adieu.

… Du nombre important de joueurs du Bayern : Espérons que ça aura des conséquences positives. Nous avons une longue période de succès derrière nous. Nous avons des automatismes, nous ferons tout pour les utiliser sur le terrain. Mais de manière générale, il y a un bon équilibre dans l’équipe. Nous avons besoin de tous les joueurs, peu importe le club d’où ils viennent.

… Des matchs de préparation pour l’EURO : Ces matchs sont très importants pour nous. Mais nous devons prendre au sérieux chaque séance d’entraînement. Le tournoi va durer longtemps, et les joueurs qui feront leur entrée pourront être décisifs. C’est pourquoi chaque match de préparation va compter.