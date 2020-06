Joachim Löw félicite le Bayern : « Flick a marqué l’équipe de son empreinte »

Le FC Bayern Munich a remporté le 30e titre de champion d’Allemagne de son histoire. Mardi, l’équipe entraînée par Hansi Flick, ancien adjoint de Joachim Löw avec la Mannschaft, s’est imposée 1-0 sur la pelouse du Werder de Brême, à deux journée de la fin de la Bundesliga 2019-2020. Le président de la DFB Fritz Keller, son secrétaire général Friedrich Curtius, le sélectionneur Joachim Löw et le directeur des équipes nationales et de l’académie DFB Oliver Bierhoff ont adressé leurs félicitations aux Bavarois pour leur huitième sacre consécutif.

Fritz Keller : « Toutes mes félicitations au FC Bayern Munich pour ce titre de champion d’Allemagne. C’est un titre particulier. Il s’agit du 30e pour les Munichois, et du huitième de d’affilée. C’est un grand et prévisible succès, en des temps difficiles, qui est à mettre au crédit du professionnalisme de l’ensemble du club. C’est un titre obtenu dans des conditions très particulières. Pour le Rekorsmeister aussi, remporter un titre devant des tribunes vides est quelque chose de nouveau. Je souhaite au Bayern de pouvoir bientôt fêter ce titre avec ses sympathisants.

Friedrich Curtius : « Le Bayern n’a pas dominé la concurrence dès le début, et a dû se battre pour récupérer la première place. Au fur et à mesure, et notamment après la suspension provisoire du championnat, l’équipe a fait preuve d’une régularité impressionnante et d’une nette domination dans le jeu. Je suis particulièrement heureux pour Hansi Flick, qui a déjà remporté de grands succès et laissé sa marque au cours de son passage à la DFB. Désormais, il est lui-même officiellement un Meistertrainer.

Joachim Löw : « Félicitations au FC Bayern Munich, et notamment à Hansi Flick, à son staff et aux joueurs. La pandémie du coronavirus n’était que l’un des obstacles auxquels le Bayern à dû faire face cette saison. Pendant de nombreux mois, la course au titre était plus serrée que ces dernières années. La façon dont les Bavarois se sont finalement imposés était impressionnante. Avec leurs qualités, leur mental, et leur plaisir de jouer, ils sont devenus de plus en plus dominateurs à mesure que la saison se déroulait. Je suis très heureux pour Hansi Flick : il a marqué l’équipe de son empreinte, et a montré à quel point sa venue au club a été sportivement et humainement bénéfique. Ceci profite également à nos internationaux.

Oliver Bierhoff : « Je félicite le FC Bayern Munich pour son huitième titre consécutif. Le championnat était longtemps serré cette saison, avec une première place occupée ponctuellement par le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. Mais le Bayern a une fois encore répondu présent dans les moments décisifs. Ils y ont cru, et ont produit un football magnifique et riche en buts. Je me réjouis de voir certains de nos jeunes internationaux faire partie des joueurs majeurs de cette équipe de champions.

[dfb]