Joachim Löw et la DFB félicitent le Bayern

Le FC Bayern est devenu hier champion d’Allemagne pour la 29e fois de son histoire. L’équipe entraînée par Nico Kovac s’est facilement défaite de Francfort 5-1 lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga, conservant ainsi son avance sur son dauphin Dortmund, vainqueur 2-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.

Le sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw, le directeur technique de la DFB Oliver Bierhoff, le premier vice-président de la DFB Rainer Koch, le président de la DFL Rheinard Rauball, le secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius ainsi que le directeur général de la DFL Christian Seifert ont tenu à féliciter le Bayern Munich pour son titre.

Joachim Löw : Félicitations au Bayern, et en particulier à Nico Kovac, au staff ainsi qu’aux joueurs. Dans cette saison où le doublé reste encore possible, le Bayern a dû surmonter quelques obstacles. Être champion d’Allemagne sept années de suite est une grosse performance. Confirmer à ce niveau, se fixer sans cesse des objectifs aussi élevés est une qualité propre au Bayern.

Oliver Bierhoff : Je félicite le Bayern Munich pour son septième titre de champion d’Allemagne consécutif. La lutte pour le titre s’est jouée jusqu’à la fin, le Borussia Dortmund aussi a produit un football spectaculaire. Cependant dans les moments décisifs les Bavarois ont toujours été là et ont cru en eux. Je m’en réjouis particulièrement pour nos internationaux encore jeunes, qui ont fait preuve de réaction et d’une belle mentalité ; celle-ci s’est d’ailleurs finalement révélée déterminante. Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge sont à l'image de cette soif de victoire et de la continuité sportive du club et nous ne pouvons que les féliciter.

Rainer Koch : Mes félicitations et compliments au Bayern pour avoir remporté le championnat allemand. Que le club réussisse malgré quelques périodes compliquées à remporter un septième titre d’affilée démontre la qualité et la mentalité dont fait preuve cette équipe et du bon travail effectué au club. Je félicite également au nom de la DFB Nico Kovac et son staff, la direction avec Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge à la tête de tout cela ainsi que toute l’équipe pour être parvenus à défendre leur titre. Le Bayern n’impressionne pas seulement ses supporters, il participe, à travers ses succès et son rayonnement, à la transmission de la passion du foot chez les enfants.

Reinhard Rauball : L’équipe a livré de grosses performances dans les moments importants et est finalement parvenue brillamment à défendre son titre.

Friedrich Curtius : Au cours de cette saison de Bundesliga, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont pendant longtemps livrés à une passionnante bataille pour le titre. Les deux équipes ont réalisé d’excellentes performances. Je voudrais féliciter chaleureusement Nico Kovac et son staff ainsi que le club tout entier pour leur sacre de champions d’Allemagne.

Christian Seifert : Jusqu’à la dernière journée, la course au titre avec le Borussia Dortmund aura été passionnante. L’équipe a subi des déconvenues mais mérite au final de l’emporter.

[dfb]