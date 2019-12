Joachim Löw dévoilera sa pré-liste pour le mondial le 15 mai à Dortmund

Le Musée du football allemand de Dortmund sera le théâtre de l’annonce de la liste provisoire des joueurs allemands retenus par le sélectionneur Joachim Löw pour disputer le Mondial en Russie. Les noms des joueurs qui représenteront les couleurs de la Mannschaft en juin et juillet prochain en Russie seront dévoilés par Joachim Löw le 15 mai, huit jours avant le début du stage d’entraînement de la Mannschaft qui aura lieu à Eppan en Autriche dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde. Le sélectionneur aura jusqu'au 4 juin pour annoncer la liste définitive qui comprendra 20 joueurs de champ et 3 gardiens.

L’annonce de la liste du sélectionneur aura lieu en présence du président de la Fédération allemande de football (DFB) Reinhard Grindel et des principaux dirigeants de la fédération et marquera le coup d’envoi des « Semaines de la Coupe du Monde » du Musée du football allemand de Dortmund. Des expositions inédites et variées sur le thème de l’évènement sportif le plus important de l’année seront proposées aux visiteurs durant ces semaines.

Oliver Bierhoff : «Nous voulons une nouvelle fois écrire l’histoire de la Coupe du Monde »

« Nous voulons une nouvelle fois écrire l’histoire de la Coupe du Monde cet été en Russie, c’est pour cela que le Musée du football allemand existe. Nous souhaitons tous écrire un nouveau grand chapitre de notre histoire. » a déclaré Oliver Bierhoff, le manager général de la Mannschaft.

« Le 15 mai, tout le monde aura les yeux rivés sur le Musée du football allemand. Avec la DFB, nous allons tout mettre en œuvre pour que l’annonce de cette liste ait lieu dans des conditions exceptionnelles. Cette annonce sera pour le Musée allemand du football le coup d’envoi de nombreuses actions que nous allons mener à bien cet été pendant la Coupe du Monde en Russie, dont nous nous réjouissons énormément. » a ajouté Manuel Neukirchner le directeur du musée.