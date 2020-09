Joachim Löw : « Ce qui compte c’est la progression »

À quelques secondes près, la Mannschaft aurait réalisé une entrée parfaite dans la Ligue des nations. Cependant, malgré la déception du résultat, le sélectionneur Joachim Löw s’est montré satisfait de la prestation de ses joueurs, après presque dix mois sans rencontres internationales.

Question : Quelles sont vos impressions après ce match nul pour votre entrée en lice dans la compétition ?

Joachim Löw : À la fin nous étions bien-sûr un peu déçus. Mais en même temps, je veux souligner le fait que les garçons ont tout donné et sont allés chercher ce qui était possible en l’état actuel des choses. C’était un très bon match, surtout en première mi-temps, avec beaucoup d’intensité et deux équipes qui jouaient vers l’avant. Après l’ouverture du score, nous ne voulions pas reculer mais nous avons eu plus de difficultés à repartir de l’arrière.

Question : Qu’avez-vous pensé du débutant Robin Gosens ?

Löw : Du bien. La première fois, ce n’est pas facile de tout assimiler. Il m’a bien plu, pendant une grande partie de la rencontre. Il était dynamique, a beaucoup travaillé pour l’équipe et a été précis dans ses passes et ses centres. Je suis satisfait de sa performance.

Question : Quels enseignements pouvez-vous tirer pour vous et vos joueurs ?

Löw : Il y a des choses à travailler, c’est clair. Nous avons perdu des ballons lors des phases offensives, cela coûte de la force et de l’énergie. Nous avons aussi perdu quelques duels aériens dans les zones décisives, ce sont des détails que nous devons peaufiner. Mais l’équipe a aussi fait beaucoup de bonnes choses, je n’en attendais pas autant , c’était vraiment remarquable. On ne peut pas en demander trop après seulement deux trois entraînements, ne serait-ce qu’au niveau de la condition physique.

Question : Comment appréhendez-vous le duel face à la Suisse dimanche ?

Löw : Certains joueurs sont vraiment au bout de leurs forces. Nous ne pourrons pas effectuer beaucoup d’entraînements lors des deux prochains jours. Nous devrons faire attention à conserver un peu de fraîcheur physique. Et je dois être très honnête : les résultats en Ligue des nations ne sont pas si importants pour moi. Ce qui compte c’est la progression . Car je veux qu’à la fin de l’année, notre équipe soit capable de développer son jeu.

Question : Un véritable marathon attend vos joueurs le mois prochain. Cela ne semble pas vous rassurer…

Löw : Trois matchs en dix jours en octobre et novembre. Je ne suis pas d’accord avec ça. Rajouter deux matchs amicaux, cela n’a pas beaucoup de sens d’un point de vue sportif. Le calendrier est incroyablement chargé. J’ai toujours dit que la santé des joueurs passait avant tout. En ce qui concerne les voyages, ce n’est pas tenable sur le long terme. Je suis extrêmement sensible à ces sujets-là. Si nous ne faisons pas attention, nous aurons des problèmes en mars, avril, mai. Et un autre sujet qui me met en colère : jusqu’à présent il y avait la possibilité d’effectuer cinq changements, je trouvais cela logique. Mais ça a été retiré. Juste maintenant ! C’est maintenant que j’en aurais eu le plus besoin ! Certains sont vraiment allés au-delà de leurs limites, c’est là qu’arrivent les blessures.

