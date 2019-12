Joachim Löw : « Beaucoup d’occasions mais pas de but »

Après la lourde défaite de la Mannschaft face aux Pays-Bas, Joachim Löw s’est exprimé sur le manque de réalisme et sur le comportement défensif de son équipe dans les toutes dernières minutes. Mats Hummels, Manuel Neuer et Timo Werner ont également reconnu l’absence d’efficacité devant le but néerlandais. DFB.de a recueilli leurs réactions à Amsterdam après ce deuxième match de Ligue des Nations.

Joachim Löw : Le manque de réalisme n’est l’unique cause de notre défaite. Nous avons joué correctement jusqu’au premier but, nous nous sommes créé des occasions que nous n’avons pas converti mais nous avions le match sous contrôle. Après le but, on remarque que nous avons perdu confiance en nous parce que les résultats des derniers mois n’ont pas été à la hauteur. Nous nous sommes ensuite désolidarisés et nous avons perdu notre ligne directrice. Nous n’arrivons pas à marquer et il est difficile de trouver une réponse à cette question. Nous nous créons des occasions, ça nous y arrivons mais ensuite nous ne marquons pas. Le fait est que nous nous sommes créé énormément d’occasions lors des deux derniers matchs et que nous n’avons pas réussi à inscrire le moindre but. C’est très décevant. Il peut nous arriver de perdre, une défaite 1-0 aurait été acceptable. Le fait que nous nous sommes écroulés de cette façon dans les dix dernières minutes est vraiment décevant. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités dans les dix dernières minutes et ne pas courir dans tous les sens sur le terrain mais nous avons vu contre la France que les joueurs expérimentés en sont encore capables. Les jeunes joueurs comme Leroy Sané ont relancé le match mais ont encore besoin de temps. Nous ne voulons pas vivre une descente dans cette Ligue des Nations. Maintenant, nous voulons éviter cela, si nous avons du caractère. C’est ce que nous verrons face à la France et lors du dernier match à domicile face aux Pays-Bas, nous devons afficher une réaction sinon nous allons descendre dans cette Ligue des Nations.

Mats Hummels : Notre problème est le manque de réalisme devant le but, c’est indéniable. Nous nous sommes inclinés 3-0 dans un match que nous aurions dû gagner. Il n’est pas question d’un joueur en particulier qui ne convertit pas ses occasions car nous avons tous eu des opportunités. C’est un mélange d’impuissance et de malchance. On ressort de ce match avec une défaite 3-0 bien que nous ayons en fait que très peu de choses à nous reprocher. Nous avons absolument besoin d’un résultat positif, comme la victoire 2-1 contre le Pérou où nous avons su mettre la balle au fond. Le fait que nous ayons qu’un seul point et que nous ayons perdu 3-0 est à peine croyable quand on regarde la physionomie du match.

Manuel Neuer : Nous nous sommes procuré un certain nombre d’occasions de but. Nous avons eu suffisamment d’opportunités pour inscrire un but mais au final nous encaissons deux nouveaux buts en toute fin de match car nous avons laissé trop d’espace derrière. Je ne sais pas si chacun ressent de l’inquiétude mais tout le monde doit maintenant se remettre en question. Nous avons tous montré à l’entraîneur que nous sommes prêts. Quand tu perds un match, on critique énormément et on parle de la Mannschaft de façon négative. Tout aurait pu se passer différemment ce soir, c’est ce que nous avons vu.

Timo Werner : Au début nous avons très bien joué et nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Nous avons fait courir les Néerlandais et nous étions libres de développer le jeu qu’on voulait sur les ailes comme au milieu de terrain. Vint ensuite le corner comme une fusée devant notre but et la balle termine au fond. Cela nous a porté un coup au moral. En deuxième mi-temps, nous avons tout essayé, nous avons encore eu des occasions que nous n’avons tout simplement pas su concrétiser. Nous avons montré que nous n’avons pas oublié comment jouer au foot. Le réalisme est notre grande lacune. Nous avons maintenant le moral bien bas mais nous pouvons gagner contre la France.