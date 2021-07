JO : la sélection est arrivée au Japon

La sélection allemande pour les Jeux olympiques s'est rendue au Japon mardi soir à 18h30, afin de débuter sa préparation pour le tournoi de football. Les 18 joueurs et le staff se sont retrouvés lundi à Francfort et ont ensuite pris la direction d'Osaka-Kansai via Tokyo. Ils arriveront à Wakayama mercredi soir.

Bien que les Jeux olympiques débutent officiellement le 23 juillet, le premier match de groupe de l'Allemagne aura lieu le 22 juillet contre le Brésil (13h30, CEST). Avant cela, elle affrontera le Honduras en match amical à Wakayama le 17 juillet (10h, CEST).

Le calendrier :

Samedi 17 juillet : match amical contre le Honduras (10h, CEST)

Jeudi 22 juillet : match de groupe contre le Brésil (13h30, CEST)

Dimanche 25 juillet : match de groupe contre l'Arabie Saoudite (13h30, CEST)

Mercredi, 28 Juillet : match de groupe contre la Côte d'Ivoire (10h, CEST)