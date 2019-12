Inauguration officielle en compagnie de Beckenbauer, Seeler, Matthäus et autres

Les plus grands footballeurs allemands se rendront au musée du football allemand le 1er avril. Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Sepp Maier, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Matthias Sammer et Uwe Seeler ont confirmé leur participation à l’inauguration officielle du Hall of Fame du football allemand. Seul Gerd Müller ne peut se rendre à Dortmund pour des raisons de santé. De plus, Fritz Walter, Helmut Rahn et Sepp Herberger seront acceptés à titre posthume au nouveau Hall of Fame comme membres fondateurs.

Un jury composé de journalistes sportifs importants

« Les légendes du football n’ont jamais été ainsi réunis en un seul endroit, ce qui rend déjà le Hall of Fame unique », explique Manuel Neukirchner, directeur du Deutsche Fußballmuseum.

Le Hall of Fame du football allemand a été fondé à l'initiative du musée allemand du football. En novembre 2018, des journalistes sportifs importants ont élu l’équipe-type masculine et décident chaque année qui rejoindra le Hall of Fame.

La cérémonie débutera le 1er avril à 20 heures et les stars apparaîtront sur le tapis rouge à partir de 19 heures. Le musée allemand du football accueillera environ 400 invités du monde du sport, du spectacle, de la culture, de l'économie et de la politique. La soirée sera animée par Alexander Bommes et Jessy Wellmer.

Partie intégrante de l'exposition permanente

Le Hall of Fame devient partie intégrante de l'exposition permanente du Musée allemand du football. « Le Hall of Fame a été aménagé de manière très moderne, et pourtant son esthétique est intemporelle », déclare Manuel Neukirchner, directeur du musée. Une installation lumineuse et sonore donne vie aux personnalités exposées dans le Hall of Fame. « L’aménagement donne l’impression que le Hall of Fame est en mouvement et changement constant. Il permet également d’ajouter facilement de nouveaux joueurs », explique Neukirchner.

Dans le Hall of Fame, les joueurs et les entraîneurs du football masculin et féminin allemand sont honorés pour avoir marqué le football allemand depuis 1900. Ils sont particulièrement honorés pour leurs performances dans l'équipe d’Allemagne, dans l'ancienne équipe de la RDA et en club sur la scène nationale et internationale. Les personnalités peuvent être nommées cinq ans après la fin de leur carrière. L’équipe-type féminine sera reçue solennellement à l'été 2019.