Ilkay Gündogan s'engage pour les habitants d'Heinsberg

L'international allemand Ilkay Gündogan soutient, grâce à des dons, les habitants du district d'Heinsberg touchés par le coronavirus. Le footballeur s'engage en permettant la création d'un service de livraison pour les personnes dans le besoin et en envoyant des colis de remerciement pour le personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital Heinsberg.

En collaboration avec le Fußball-Verband Mittelrhein (Fédération de football du Rhin moyen), le district d'Heinsberg, le club amateur Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath et un supermarché à Birgden, Gündogan a permis la création d'un service de livraison pour Heinsberg et pour la commune de Gangelt, afin de soutenir les personnes bloquées chez elles à cause du coronavirus. Ce sont les joueurs de l'équipe masculine et de l'équipe senior du SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath qui s'occupent de faire les courses. Quant à lui, le joueur de Manchester City s'occupe de payer les factures : « À Manchester, j'ai suivi de près l'actualité en Allemagne. J'ai été particulièrement marqué par les photos du district de Heinsberg, qui a été particulièrement touché. C'est pour cela que je voulais lancer une action là-bas. Merci à tous ceux sur place, qui s'occupent des livraisons en mon nom, notamment au club SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath. Dans cette situation, nous, les footballeurs, que l'on soit amateur ou professionnel, devons faire preuve de solidarité et soutenir les personnes qui ont besoin de notre aide ».

Construire un pont entre les footballeurs professionnels et les habitants du district d'Heinsberg

La fédération de football du Rhin moyen (FVM), avec le soutien des responsables du SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath et du district d'Heinsberg, s'est occupée à la mise en oeuvre rapide du projet. Le président du FVM Bernd Neuendorf a tenu à remercier toutes les personnes impliquées : « Ilkay Gündogan a proposé cette idée à la DFB et au FVM de manière très directe. Je trouve super, qu'avec cette campagne, nous puissions construire un pont entre footballeurs professionnels, footballeurs amateurs et habitants du district Heinsberg. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cet engagement. Le football est vraiment vecteur de cohésion dans notre société. Nos amateurs et professionnels le démontrent de façon impressionnante par leurs actions des dernières semaines. Ils savent tous que cela représente bien plus que marquer des buts. »

Mathis Burbach, joueur de SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath, se réjouit de la mise en œuvre du projet : « Lorsque nous avons entendu parler de l'idée du projet avec Ilkay Gündogan, nous avons tout de suite été séduits. Pour nous, il est évident qu'il faut aider les gens dans cette phase difficile. » Gündogan soutient également les trois hôpitaux de Heinsberg. Le personnel des unités de soins intensifs reçoit de sa part des colis de remerciement.

Stephan Pusch, représentant du district d'Heinsberg, se réjouit de l'engagement de l'international allemand : « Nous remercions Ilkay Gündogan pour son soutien dans notre district. Cela nous rend fier de pouvoir aider les gens dans le besoin mais aussi de pouvoir remercier chaleureusement le personnel hospitalier. Je remercie également du fond du cœur les joueurs du SVG, qui ont fait de ce projet une réalité. »