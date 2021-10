Huth offre la victoire à l’Allemagne en Israël

Une victoire étriquée malgré une nette domination : l’équipe d’Allemagne repart victorieuse d’Israël après sa victoire 1-0 jeudi soir à Tel Aviv, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande. Obtenue grâce à un but de la capitaine Svenja Huth en début de rencontre (18e), cette victoire permet à l’Allemagne de compter neuf points en trois matchs en ce début de phase de qualifications.

« Nous avons bien débuté et mis en œuvre ce que nous avions prévu. Le but du 1-0 nous a données la patience et le calme nécessaires », a déclaré la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg. « Nous n’avons pas trouvé les moyens d’inscrire plus de buts aujourd’hui face à un adversaire qui défendait bien. Nous savons que ce n’était pas notre meilleur match, mais nous sommes satisfaites de ramener les trois points. Nous manquions de fraîcheur, et il s’agit désormais de bien récupérer et de mieux jouer mardi. » Les femmes de la DFB affronteront à nouveau Israël dans cinq jours, mardi après-midi à Essen (16h05).

Résistant avec robustesse au retour de Shani David dans la surface, Svenja Huth a ouvert la marque à bout portant suite à un long ballon de Dzsenifer Marozsan (18e), quelques minutes après un penalty obtenu par Jule Brand mais manqué par Sara Däbritz face à la gardienne israélienne Amit Beilin, partie du bon côté (13e). Nombreuses, les occasions allemandes suivantes se heurtèrent une à une à la compacité des israéliennes, ces dernières intervenant in extremis à plusieurs reprises pour empêcher l’Allemagne de prendre le large.

À la 62e minute, le remplacement de Jule Brand fut l’occasion pour Giulia Gwinn de fêter son retour sur le terrain en équipé d’Allemagne, après une longue absence sur blessure. Gwinn se procura deux occasions franches pour doubler l’écart (81e, 90e+5), sans succès.

[dfb]